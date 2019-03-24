Немногим больше килограмма: Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook Air
Китайская компания Xiaomi опубликовала тизер-изображение, говорящее о скором выходе тонкого и лёгкого ноутбука Mi Notebook Air нового поколения.
Главной особенностью лэптопа станет небольшой вес — всего 1,07 килограмма. Для сравнения: нынешний ноутбук Apple MacBook Air весит от 1,25 килограмма.
К сожалению, пока не ясно, дисплей какого размера получит новинка Xiaomi. Но можно предположить, что это будет панель с диагональю 11,6 или 13,3 дюйма.
На текущий момент известно, что аппаратной платформой готовящегося портативного компьютера Mi Notebook Air послужит процессор Intel.
Презентация состоится во вторник на следующей неделе — 26 марта.
Сетевые источники добавляют, что элементы дизайна новинка, вероятнее всего, унаследует у ноутбуков Xiaomi предыдущего поколения, а также у упомянутого MacBook Air.
Отметим также, что первый портативный компьютер под своей маркой компания Xiaomi представила на специальном мероприятии в июле 2016 года.
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Hard
24.03.2019 09:38