Немногим больше килограмма: Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook Air

Китайская компания Xiaomi опубликовала тизер-изображение, говорящее о скором выходе тонкого и лёгкого ноутбука Mi Notebook Air нового поколения.

Главной особенностью лэптопа станет небольшой вес — всего 1,07 килограмма. Для сравнения: нынешний ноутбук Apple MacBook Air весит от 1,25 килограмма.

К сожалению, пока не ясно, дисплей какого размера получит новинка Xiaomi. Но можно предположить, что это будет панель с диагональю 11,6 или 13,3 дюйма.

На текущий момент известно, что аппаратной платформой готовящегося портативного компьютера Mi Notebook Air послужит процессор Intel .

Презентация состоится во вторник на следующей неделе — 26 марта.

Сетевые источники добавляют, что элементы дизайна новинка, вероятнее всего, унаследует у ноутбуков Xiaomi предыдущего поколения, а также у упомянутого MacBook Air.

Отметим также, что первый портативный компьютер под своей маркой компания Xiaomi представила на специальном мероприятии в июле 2016 года.



