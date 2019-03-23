СЖО Enermax Liqmax III оснащена радиатором формата 120 мм

СЖО Enermax Liqmax III оснащена радиатором формата 120 мм

Компания Enermax анонсировала универсальную систему жидкостного охлаждения (СЖО) Liqmax III, которая станет доступна для заказа в конце текущего месяца.

Новинка объединяет компактный алюминиевый радиатор формата 120 мм и водоблок с помпой. Длина соединительных шлангов составляет 400 мм.

Радиатор обдувается 120 мм вентилятором, скорость вращения которого варьируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума составляет от 14 до 32 дБА. Поток воздуха может достигать 153 кубических метров в час.

Водоблок украшен многоцветной подсветкой. Управлять её работой можно через материнскую плату с поддержкой ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

СЖО Enermax Liqmax III оснащена радиатором формата 120 мм

Радиатор имеет размеры 154 ? 120 ? 27 мм, вентилятор — 120 ? 120 ? 25 мм. Габариты водоблока — 65 ? 65 ? 47,5 мм.

Применять систему охлаждения можно с процессорами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и с чипами Intel в исполнении LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150.

Сведений об ориентировочной цене решения Enermax Liqmax III на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
AMD хочет размещать чипы памяти прямо над кристаллом процессораAMD хочет размещать чипы памяти прямо над кристаллом процессора
Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123
Видеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучейВидеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучей
NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99
12-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i912-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i9
Блок рекламы


Похожие новости
Cooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата TenkeylessCooler Master MK730 и CK530: механические клавиатуры формата Tenkeyless
Игровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями OmronИгровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями Omron
CES 2019: Твердотельные накопители HP EX950 формата М.2 вмещают 2 Тбайт данныхCES 2019: Твердотельные накопители HP EX950 формата М.2 вмещают 2 Тбайт данных
Станция для накопителей OWC Drive Dock оснащена портом USB Type-CСтанция для накопителей OWC Drive Dock оснащена портом USB Type-C
Монитор NEC MultiSync EA271U формата 4K оснащён портом USB Type-CМонитор NEC MultiSync EA271U формата 4K оснащён портом USB Type-C
Enermax Saberay White: элегантный ПК-корпус с RGB-подсветкойEnermax Saberay White: элегантный ПК-корпус с RGB-подсветкой
ASUS C422AQE: монитор формата Full HD для бизнес-пользователейASUS C422AQE: монитор формата Full HD для бизнес-пользователей
Xiaomi Wemax One: лазерный проектор формата Full HDXiaomi Wemax One: лазерный проектор формата Full HD
Продажи твердотельных накопителей Intel Optane 905P формата M.2 начнутся в ноябреПродажи твердотельных накопителей Intel Optane 905P формата M.2 начнутся в ноябре
Philips 276E8VJSB: монитор формата 4К за 300 евроPhilips 276E8VJSB: монитор формата 4К за 300 евро
Последние новости
Подгружаем последние новости