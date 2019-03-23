СЖО Enermax Liqmax III оснащена радиатором формата 120 мм
Компания Enermax анонсировала универсальную систему жидкостного охлаждения (СЖО) Liqmax III, которая станет доступна для заказа в конце текущего месяца.
Новинка объединяет компактный алюминиевый радиатор формата 120 мм и водоблок с помпой. Длина соединительных шлангов составляет 400 мм.
Радиатор обдувается 120 мм вентилятором, скорость вращения которого варьируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума составляет от 14 до 32 дБА. Поток воздуха может достигать 153 кубических метров в час.
Водоблок украшен многоцветной подсветкой. Управлять её работой можно через материнскую плату с поддержкой ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.
Радиатор имеет размеры 154 ? 120 ? 27 мм, вентилятор — 120 ? 120 ? 25 мм. Габариты водоблока — 65 ? 65 ? 47,5 мм.
Применять систему охлаждения можно с процессорами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и с чипами Intel в исполнении LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150.
Сведений об ориентировочной цене решения Enermax Liqmax III на данный момент, к сожалению, нет.
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23.03.2019 10:54