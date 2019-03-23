ASUS TUF B450M-Pro Gaming: материнская плата для игровых систем на процессорах AMD

Компания ASUS представила новую материнскую плату под названием TUF B450M-Pro Gaming, которая построена на чипсете AMD B450 и предназначена для создания игровых систем на процессорах AMD в исполнении Socket AM4. По сути, новинка является улучшенной по некоторым параметрам версией уже вышедшей платы TUF B450M-Plus Gaming.

Новая модель TUF B450M-Pro оснащена подсистемой питания с 10 фазами и одним 8-контактным разъёмом для питания процессора. На всех силовых элементах цепей питания платы TUF B450M-Pro Gaming установлены довольно массивные алюминиевые радиаторы. У модели TUF B450M-Plus имеется лишь шесть фаз, часть из которых не наделена радиатором.

Плата TUF B450M-Pro выполнена в форм-факторе Micro ATX. Набор слотов расширения включает по два PCI Express 3.0 x16 и x1. Для установки модулей памяти имеется четыре слота DDR4 DIMM с поддержкой до 64 Гбайт памяти. Для подключения устройств хранения данных имеется шесть портов SATA III и сразу два слота M.2, тогда как младшая плата TUF B450M-Plus ограничена одним слотом M.2.

Третьим важным отличие новой TUF B450M-Pro от платы TUF B450M-Plus является более продвинутая звуковая подсистема, ведь она построена на кодеке Realtek ALC1220A, а не на ALC887. Ну и ещё у Pro-версии имеется два дополнительных 4-контактных разъёма для вентиляторов. А вот за сетевые подключения в новинке по-прежнему отвечает гигабитный контроллер Realtek RTL8111H.

Материнская плата ASUS TUF B450M-Pro Gaming должна поступить в продажу уже в ближайшем будущем, а её ориентировочная стоимость составит около $99.



