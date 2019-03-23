Устройства PCIe SSD займут половину рынка твердотельных накопителей в 2019 году

Уже к концу текущего года твердотельные накопители (SSD) с интерфейсом PCIe могут сравняться по объёму поставок с флеш-решениями, использующими интерфейс SATA.

Samsung

Снижающиеся цены на чипы памяти NAND способствуют дальнейшему развитию мирового рынка SSD. Как сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники, в текущем году поставки твердотельных накопителей могут увеличиться на 20–25 % по сравнению с 2018 годом, когда объём продаж составил приблизительно 200 млн единиц.

Устройства PCIe обеспечивают существенно более высокую производительность по сравнению с SATA-изделиями. Прогнозируется, что на SSD с интерфейсом PCIe в текущем году придётся 50 % в общем объёме отгрузок твердотельных накопителей.

Intel

Отмечается также, что стоимость накопителей PCIe SSD вместимостью 512 Гбайт в первом квартале текущего года сократилась по сравнению с последней четвертью 2018-го в среднем на 11 %. Для SATA-решений той же вместимости падение цены составило около 9 %.

За те деньги, за которые сейчас предлагаются 512-гигабайтные модели, год назад были доступны твердотельные накопители ёмкостью 256 Гбайт.

Участники рынка полагают, что в перспективе устройства PCIe SSD продолжат теснить на рынке модели с интерфейсом SATA.



