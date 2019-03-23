Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями

Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями

В ассортименте Zalman появился компьютерный корпус Z7 Neo формата Mid Tower с возможностью установки материнской платы ATX, micro-ATX или mini-ITX.

Элегантное решение выполнено в чёрном цвете. Спереди и сбоку установлены панели из закалённого стекла толщиной 4 мм. Кроме того, изначально предусмотрены четыре вентилятора с многоцветной подсветкой: три располагаются во фронтальной части, ещё один — в тыльной.

Система может быть оборудована максимум семью картами расширения; при этом длина дискретных графических ускорителей может достигать 355 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 165 мм.

Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями

Внутри есть место для двух устройств хранения данных в форм-факторе 3,5 дюйма и двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два порта USB 2.0, а также кнопка управления подсветкой.

Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями

При использовании жидкостной системы охлаждения можно задействовать фронтальный радиатор формата от 120 мм до 360 мм и верхний радиатор формата 120/240 мм.

Корпус имеет габариты 460 ? 420 ? 213 мм и весит 7,2 килограмма. Длина блока питания может составлять до 180 мм. Цена модели Zalman Z7 Neo — около 80 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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