Представлена новая гарнитура Oculus Rift S

Компания Oculus вчера представила новую VR-гарнитуру Rift S, которая создавалась совместно с Lenovo и получила улучшенные характеристики.

Дисплеи

Разрешение дисплеев было увеличено с 1200?1080 до 1440?1280 пикселей, частота смены развертки уменьшилась с 90 до 80 Гц, а вместо OLED-матрицы используются LCD. Oculus Rift S будет поддерживать те же приложения, что и предыдущая версия гарнитуры, а требования к производительности ПК остались прежними, за счёт снижения частоты обновления. Есть возможность приближать или отдалять линзы.

Камеры

Oculus Rift S оснащена пятью камерами, обновлённым контроллерами Oculus Touch, а также массивом камер Oculus Insight, которые используются вместо внешних сенсоров.

Крепление

Oculus Rift S имеет новое крепление в виде пластикового оголовья со специальным колесиком для фиксации устройства на голове, похожее на то, что используется в PlayStation VR.

Особенности

Одной из ключевых особенностей Oculus Rift S является функция Passthrough Plus, которая позволяет просматривать реальное окружение, когда вы настраиваете виртуальное пространство с помощью инструмента Oculus Guardian.

Сроки начала продаж и стоимость

Oculus Rift S поступит в продажу весной 2019 года по рекомендованной стоимости $400, что на $50 больше современных Oculus Rift. В тоже время текущее поколение Oculus Rift будет постепенно сниматься с продажи.