Представлена новая гарнитура Oculus Rift S

Компания Oculus вчера представила новую VR-гарнитуру Rift S, которая создавалась совместно с Lenovo и получила улучшенные характеристики.

Oculus Rift S

Дисплеи

Разрешение дисплеев было увеличено с 1200?1080 до 1440?1280 пикселей, частота смены развертки уменьшилась с 90 до 80 Гц, а вместо OLED-матрицы используются LCD. Oculus Rift S будет поддерживать те же приложения, что и предыдущая версия гарнитуры, а требования к производительности ПК остались прежними, за счёт снижения частоты обновления. Есть возможность приближать или отдалять линзы.

Камеры

Oculus Rift S оснащена пятью камерами, обновлённым контроллерами Oculus Touch, а также массивом камер Oculus Insight, которые используются вместо внешних сенсоров.

Oculus Rift S
Oculus Rift S
Oculus Rift S
Oculus Rift S
Oculus Rift S
Oculus Rift S
Oculus Rift S

Крепление

Oculus Rift S имеет новое крепление в виде пластикового оголовья со специальным колесиком для фиксации устройства на голове, похожее на то, что используется в PlayStation VR.

Особенности

Одной из ключевых особенностей Oculus Rift S является функция Passthrough Plus, которая позволяет просматривать реальное окружение, когда вы настраиваете виртуальное пространство с помощью инструмента Oculus Guardian.

 

Сроки начала продаж и стоимость

Oculus Rift S поступит в продажу весной 2019 года по рекомендованной стоимости $400, что на $50 больше современных Oculus Rift. В тоже время текущее поколение Oculus Rift будет постепенно сниматься с продажи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123
Видеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучейВидеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучей
Новые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey LakeНовые гибридные ноутбуки HP выполнены на платформе Intel Whiskey Lake
12-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i912-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i9
Ускоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 ммУскоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 мм
Блок рекламы


Похожие новости
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официальноВидеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официально
До 350 Вт: новая СЖО ID-Cooling FrostFlow X360 для чипов AMD и IntelДо 350 Вт: новая СЖО ID-Cooling FrostFlow X360 для чипов AMD и Intel
Только чистый звук: гарнитура Mixcder E9 с активным шумоподавлением стоит $80Только чистый звук: гарнитура Mixcder E9 с активным шумоподавлением стоит $80
Новая уязвимость Spoiler затрагивает все поколения процессоров Intel CoreНовая уязвимость Spoiler затрагивает все поколения процессоров Intel Core
Гарнитура Xtrfy H2 предназначена для продолжительных игровых сессийГарнитура Xtrfy H2 предназначена для продолжительных игровых сессий
Новая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPSНовая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPS
CES 2019: Игровая гарнитура XPG Emix H20 с виртуальным звуком 7.1CES 2019: Игровая гарнитура XPG Emix H20 с виртуальным звуком 7.1
Cascade Lake-X: новая платформа Glacier Falls выйдет в третьем квартале 2019 годаCascade Lake-X: новая платформа Glacier Falls выйдет в третьем квартале 2019 года
PowerColor Red Devil Radeon RX 590: первая видеокарта на 12-нм Polaris представлена официальноPowerColor Red Devil Radeon RX 590: первая видеокарта на 12-нм Polaris представлена официально
В процессорах Intel поколения Skylake и Kaby Lake обнаружена новая уязвимость PortSmashВ процессорах Intel поколения Skylake и Kaby Lake обнаружена новая уязвимость PortSmash
Последние новости
Подгружаем последние новости