HP Reverb VR: шлем виртуальной реальности на платформе Windows Mixed Reality

Первая гарнитура Hewlett-Packard виртуальной реальности, предназначенная для использования с ПК под управлением Windows, была выпущена два года назад по цене $329. В прошлом году производитель выпустил модель «Professional Edition» стоимостью $449, с теми же характеристиками, но более удобным дизайном. Теперь же HP выпустила новую гарнитуру HP Reverb VR.

HP Reverb VR

Характеристики

Новая гарнитура HP Reverb VR предлагает два 2,9-дюймовых экрана с разрешением 2160?2160 пикселей. Общее разрешение составляет 4320?2160 пикселей. Угол обзора гарнитуры достигает 114°, что немного выше 110° как у Oculus Rift и HTC Vive Pro, соответственно. Кадровая частота составляет 90 Гц.

HP Reverb VR
HP Reverb VR
HP Reverb VR
HP Reverb VR
HP Reverb VR

Помимо этого, HP Reverb VR обладает съемными наушниками и располагает всеми необходимыми сенсорами и встроенными камерами для точного позиционного отслеживания движений (шесть степеней свободы) без необходимости использования дополнительного оборудования (Inside-out tracking). Производитель также постарался сделать гарнитуру максимально комфортной, с общим весом менее 500 граммов, что заметно меньше, чем некоторые другие гарнитуры на рынке.

Доступность,цена

HP Reverb выйдет в двух вариантах: потребительская версия HP Reverb Consumer Edition и профессиональная версия Reverb Consumer Pro Edition (с моющейся тканевой подушкой для лица и кабелем для гарнитуры длиной 0,6 м). Оба варианта поступят в продажу в конце апреля. Стоимость потребительской версии составляет $599, профессиональная версия обойдется в $649.


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