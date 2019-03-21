HP Reverb VR: шлем виртуальной реальности на платформе Windows Mixed Reality

Первая гарнитура Hewlett-Packard виртуальной реальности, предназначенная для использования с ПК под управлением Windows, была выпущена два года назад по цене $329. В прошлом году производитель выпустил модель «Professional Edition» стоимостью $449, с теми же характеристиками, но более удобным дизайном. Теперь же HP выпустила новую гарнитуру HP Reverb VR.

Характеристики

Новая гарнитура HP Reverb VR предлагает два 2,9-дюймовых экрана с разрешением 2160?2160 пикселей. Общее разрешение составляет 4320?2160 пикселей. Угол обзора гарнитуры достигает 114°, что немного выше 110° как у Oculus Rift и HTC Vive Pro, соответственно. Кадровая частота составляет 90 Гц.

Помимо этого, HP Reverb VR обладает съемными наушниками и располагает всеми необходимыми сенсорами и встроенными камерами для точного позиционного отслеживания движений (шесть степеней свободы) без необходимости использования дополнительного оборудования (Inside-out tracking). Производитель также постарался сделать гарнитуру максимально комфортной, с общим весом менее 500 граммов, что заметно меньше, чем некоторые другие гарнитуры на рынке.

Доступность,цена

HP Reverb выйдет в двух вариантах: потребительская версия HP Reverb Consumer Edition и профессиональная версия Reverb Consumer Pro Edition (с моющейся тканевой подушкой для лица и кабелем для гарнитуры длиной 0,6 м). Оба варианта поступят в продажу в конце апреля. Стоимость потребительской версии составляет $599, профессиональная версия обойдется в $649.