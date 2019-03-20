Aerocool Bolt: корпус Mid Tower с оригинальной фронтальной панелью
Компания Aerocool представила компьютерный корпус Bolt, позволяющий сформировать настольную систему с довольно эффектным обликом.
Новинка относится к решениям Mid Tower. Поддерживается установка материнских плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Предусмотрены семь посадочных мест для карт расширения.
Модель Bolt получила оригинальную фронтальную панель с многоцветной RGB-подсветкой. Прозрачная боковая стенка позволяет видеть внутренности компьютера.
Габариты корпуса составляют 194 ? 444 ? 410 мм. Пользователи смогут применять дискретные графические ускорители длиной до 355 мм. В общей сложности можно задействовать четыре накопителя — два устройства в форм-факторе 3,5 дюйма и ещё два устройства в формате 2,5 дюйма.
Поддерживается использование воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первом случае можно установить до шести 120-миллиметровых вентиляторов, во втором — радиатор формата 240 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 155 мм.
На верхней панели можно обнаружить гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Весит новинка приблизительно 3,4 килограмма.
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