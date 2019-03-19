Aerocool Shard: ПК-корпус с подсветкой RGB и акриловым окном
Компания Aerocool расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель Shard, которая относится к решениям формата Mid Tower.
Во фронтальной части новинки предусмотрена многоцветная подсветка RGB с различными режимами работы. Боковая стенка выполнена из акрила, что позволяет любоваться установленными компонентами.
Поддерживается использование материнских плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Есть семь посадочных мест для карт расширения, а длина дискретных графических ускорителей может достигать 355 мм.
Корпус позволяет задействовать два накопителя в форм-факторе 3,5 дюйма и два устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Отсеки для 5,25-дюймовых устройств не предусмотрены.
Вентиляторы воздушной системы охлаждения монтируются по следующей схеме: 3 ? 120 мм спереди, 2 ? 120 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. Возможно применение жидкостной системы охлаждения с 240-мм радиатором во фронтальной части. Высота процессорного кулера не должна превышать 155 мм.
Корпус имеет габариты 194 ? 444 ? 423,5 мм и весит 3,37 кг. На планку с разъёмами выведены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два порта USB 2.0.
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19.03.2019 16:38