Трио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и без

Трио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и без

Компания Gainward представила собственную серию графических ускорителей GeForce GTX 1660, продажи которых начнутся в ближайшее время.

Напомним основные характеристики решений GeForce GTX 1660. Это чип TU116 в конфигурации с 1408 ядрами CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR5 с эффективной частотой 8000 МГц и 192-битной шиной. Базовая частота графического процессора составляет 1530 МГц, форсированная частота — 1785 МГц.

Трио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и без

В семействе Gainward GeForce GTX 1660 дебютировали три видеокарты — модели GeForce GTX 1660 Pegasus OC, GeForce GTX 1660 Pegasus и GeForce GTX 1660 Ghost OC. Версии с индексом OC в названии имеют заводской разгон: максимальная частота ядра достигает 1830 МГц.

Ускорители Pegasus подходят для использования в компактных настольных компьютерах и домашних мультимедийных центрах. Эти решения оснащены системой охлаждения с одним вентилятором, а длина составляет 168 мм.

Трио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и без

Карта GeForce GTX 1660 Ghost OC, в свою очередь, получила кулер с двумя вентиляторами. Длина равна 235 мм.

Все новинки имеют двухслотовое исполнение. Для подключения мониторов предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.4, HDMI (2.0b) и DVI-D. Информации о цене на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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