Ускоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 мм

Ускоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 мм

Компания Inno3D анонсировала графический ускоритель GeForce GTX 1660 Twin X2, в основе которого лежит чип TU116 с архитектурой NVIDIA Turing.

Видеокарта насчитывает 1408 ядер CUDA. В оснащение входят 6 Гбайт памяти GDDR5 со 192-битной шиной и эффективной частотой 8000 МГц. Базовая частота ядра чипа составляет 1530 МГц, повышенная частота — 1785 МГц, что соответствует эталонным значениям.

Новинка получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, которые обдувают монолитный алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками. В тыльной части предусмотрена усиливающая металлическая пластина.

Для подключения мониторов доступны четыре коннектора: это разъём HDMI 2.0b и три интерфейса DisplayPort 1.4. Для работы с картой необходим блок питания мощностью не менее 450 Вт.

Ускоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 мм

Графический ускоритель может похвастаться относительно небольшой длиной, которая составляет 196 мм. Благодаря этому устанавливать видеоадаптер можно в компактные компьютерные корпуса. Изделие имеет двухслотовое исполнение.

В продажу модель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 поступит в самое ближайшее время. Цена пока, к сожалению, не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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