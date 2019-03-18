Ускоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 мм

Компания Inno3D анонсировала графический ускоритель GeForce GTX 1660 Twin X2, в основе которого лежит чип TU116 с архитектурой NVIDIA Turing.

Видеокарта насчитывает 1408 ядер CUDA. В оснащение входят 6 Гбайт памяти GDDR5 со 192-битной шиной и эффективной частотой 8000 МГц. Базовая частота ядра чипа составляет 1530 МГц, повышенная частота — 1785 МГц, что соответствует эталонным значениям.

Новинка получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, которые обдувают монолитный алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками. В тыльной части предусмотрена усиливающая металлическая пластина.

Для подключения мониторов доступны четыре коннектора: это разъём HDMI 2.0b и три интерфейса DisplayPort 1.4. Для работы с картой необходим блок питания мощностью не менее 450 Вт.

Графический ускоритель может похвастаться относительно небольшой длиной, которая составляет 196 мм. Благодаря этому устанавливать видеоадаптер можно в компактные компьютерные корпуса. Изделие имеет двухслотовое исполнение.

В продажу модель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 поступит в самое ближайшее время. Цена пока, к сожалению, не раскрывается.



