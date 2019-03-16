Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123

Компания Canon работает над новым фотоаппаратом ZV-123, который будет отличаться от всех, что она выпускала ранее. Отличие у данной модели всего одно, но оно фундаментальное, потому как благодаря ей камера подойдет и молодежи, и пожилым людям.

Canon ZV-123

Молодое поколение оценит компактность Canon ZV-123 – фотоаппарат весит всего 190 граммов при размерах 121х80х22 мм и снимает, естественно, намного лучше подавляющего большинства современных смартфонов. А более взрослые люди будут рады возможности печатать снимки сразу же, без необходимости идти в ателье – это возможно благодаря технологии ZINK или Zero Ink, то есть ZV-123 уже не просто камера, а портативный фотоаппарат со встроенным принтером.

Новинка Canon может печатать снимки размерами 51х51хг76 мм с разрешением 314х600 точек, причем технология ZINK не использует при печати чернила, что отражено в ее названии. Достаточно купить специальную бумагу, которая уже давно получила широкое распространение, и можно печатать хоть сотни фотографий в день. Батарея ZV-123 имеет емкость 700 мАч. Аккумуляторы для камер Canon можно приобретать отдельно, однако в данной модели АКБ встроенная. Зарядка камеры происходит по microUSB, так что кабель от вашего смартфона вполне подойдет.

Canon ZV-123

К основным характеристикам Canon ZV-123 относятся 8-мегапиксельная матрица приличных размеров и оптика с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25,4 миллиметра. Диафрагма составляет f/2,2, а светочувствительность ISO варьируется от 100 до 1600 единиц. Снимать на эту камеру можно хоть с 30-сантиметрового расстояния, так что для макросъемки он вполне подходит.

Фотоаппарат сохраняет снимки на картах microSD и может управляться на расстоянии при помощи смартфона – для синхронизации используется интерфейс Bluetooth 4.0. К сожалению, на данный момент нет информации ни о стоимости, ни о дате анонса ZV-123, но появление в Сети «живых» снимков указывает на очень скорый дебют новинки.


Максим Мишенев, MobileDevice


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