X2 RGB Zoom: корпусной вентилятор с подсветкой и низким уровнем шума

X2 RGB Zoom: корпусной вентилятор с подсветкой и низким уровнем шума

Компания X2 Products анонсировала корпусной вентилятор RGB Zoom, рассчитанный на использование в настольных компьютерах игрового класса.

Новинка имеет диаметр 120 миллиметров. Скорость вращения фиксирована — 1500 оборотов в минуту (плюс/минус 10 %). Изделие формирует поток воздуха объёмом до 66 кубических метров в час.

В конструкции вентилятора применяется гидравлический подшипник. Устройство может похвастаться относительно небольшим уровнем шума, который не превышает 23 дБА.

X2 RGB Zoom: корпусной вентилятор с подсветкой и низким уровнем шума

Модель RGB Zoom снабжена девятилопастной крыльчаткой и многоцветной подсветкой. Кожух выполнен в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 120 ? 120 ? 25 мм.

Разработчик отмечает, что антивибрационные прорезиненные крепежи используются во всех четырёх углах для снижения вибрации и шума.

X2 RGB Zoom: корпусной вентилятор с подсветкой и низким уровнем шума

Новинка будет предлагаться в комплекте из трёх штук. В набор также входит выносная кнопка управления для переключения режимов работы подсветки.

Приобрести комплект можно будет по ориентировочной цене 35 долларов США. На вентиляторы распространяется двухлетняя гарантия, а заявленный срок службы составляет не менее пяти лет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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