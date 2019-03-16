X2 RGB Zoom: корпусной вентилятор с подсветкой и низким уровнем шума
Компания X2 Products анонсировала корпусной вентилятор RGB Zoom, рассчитанный на использование в настольных компьютерах игрового класса.
Новинка имеет диаметр 120 миллиметров. Скорость вращения фиксирована — 1500 оборотов в минуту (плюс/минус 10 %). Изделие формирует поток воздуха объёмом до 66 кубических метров в час.
В конструкции вентилятора применяется гидравлический подшипник. Устройство может похвастаться относительно небольшим уровнем шума, который не превышает 23 дБА.
Модель RGB Zoom снабжена девятилопастной крыльчаткой и многоцветной подсветкой. Кожух выполнен в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 120 ? 120 ? 25 мм.
Разработчик отмечает, что антивибрационные прорезиненные крепежи используются во всех четырёх углах для снижения вибрации и шума.
Новинка будет предлагаться в комплекте из трёх штук. В набор также входит выносная кнопка управления для переключения режимов работы подсветки.
Приобрести комплект можно будет по ориентировочной цене 35 долларов США. На вентиляторы распространяется двухлетняя гарантия, а заявленный срок службы составляет не менее пяти лет.
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