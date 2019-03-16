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Маршрутизатор Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300 оценён в $200 Компания Netgear представила маршрутизатор Nighthawk Pro Gaming XR300 WiFi Router, оптимизированный для обработки игрового трафика с минимальными задержками. В новинке задействован двухъядерный процессор, функционирующий на тактовой частоте до 1,0 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 512 Мбайт. Кроме того, оснащение включает 128 Мбайт флеш-памяти. Nighthawk Pro Gaming XR300 WiFi Router — это двухдиапазонный маршрутизатор. В диапазоне 2,4 ГГц достигается скорость передачи данных до 450 Мбит/с, в диапазоне 5 ГГц — до 1300 Мбит/с. Конструкция предусматривает наличие трёх антенн. Говорится о поддержке стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Устройство оборудовано пятью портами Gigabit Ethernet — одним разъёмом WAN и четырьмя разъёмами LAN. Габариты составляют 183 ? 285 ? 62 мм, вес — приблизительно 720 граммов. Во фронтальной части имеется порт USB 3.0. В продажу маршрутизатор Nighthawk Pro Gaming XR300 WiFi Router поступит в следующем месяце. Приобрести его можно будет по ориентировочной цене 200 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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