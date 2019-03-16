Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус

Компания MSI анонсировала сразу четыре графических ускорителя серии GeForce GTX 1660: представленные модели получили названия GeForce GTX 1660 Gaming X 6G, GeForce GTX 1660 Armor 6G OC, GeForce GTX 1660 Ventus XS 6G OC и GeForce GTX 1660 Aero ITX 6G OC.

В основе новинок лежит чип TU116 поколения NVIDIA Turing. Конфигурация предусматривает наличие 1408 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR5 со 192-битной шиной. У референсных изделий базовая частота ядра чипа составляет 1530 МГц, повышенная частота — 1785 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 8000 МГц.

Ускоритель GeForce GTX 1660 Gaming X 6G имеет заводской разгон: у него максимальная частота графического процессора составляет 1860 МГц. Реализована многоцветная подсветка Mystic Light RGB. Применён кулер Twin Frozr седьмого поколения, в состав которого входят два вентилятора TORX 3.0.

У карты GeForce GTX 1660 Armor 6G OC частота ядра достигает 1845 МГц. В системе охлаждения задействованы два вентилятора TORX 2.0. Благодаря технологии Zero Frozr вентиляторы полностью останавливаются при низкой нагрузке.

Модель GeForce GTX 1660 Ventus XS 6G OC также имеет разгон: частота ядра — до 1830 МГц. В системе охлаждения применяются два вентилятора TORX 2.0.

Наконец, ускоритель GeForce GTX 1660 Aero ITX 6G OC работает на частоте до 1830 МГц. Благодаря укороченному дизайну и кулеру с одним вентилятором это решение подходит для компактных ПК и медиацентров.



