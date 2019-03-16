Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус

Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус

Компания MSI анонсировала сразу четыре графических ускорителя серии GeForce GTX 1660: представленные модели получили названия GeForce GTX 1660 Gaming X 6G, GeForce GTX 1660 Armor 6G OC, GeForce GTX 1660 Ventus XS 6G OC и GeForce GTX 1660 Aero ITX 6G OC.

В основе новинок лежит чип TU116 поколения NVIDIA Turing. Конфигурация предусматривает наличие 1408 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR5 со 192-битной шиной. У референсных изделий базовая частота ядра чипа составляет 1530 МГц, повышенная частота — 1785 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 8000 МГц.

Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус

Ускоритель GeForce GTX 1660 Gaming X 6G имеет заводской разгон: у него максимальная частота графического процессора составляет 1860 МГц. Реализована многоцветная подсветка Mystic Light RGB. Применён кулер Twin Frozr седьмого поколения, в состав которого входят два вентилятора TORX 3.0.

Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус

У карты GeForce GTX 1660 Armor 6G OC частота ядра достигает 1845 МГц. В системе охлаждения задействованы два вентилятора TORX 2.0. Благодаря технологии Zero Frozr вентиляторы полностью останавливаются при низкой нагрузке.

Модель GeForce GTX 1660 Ventus XS 6G OC также имеет разгон: частота ядра — до 1830 МГц. В системе охлаждения применяются два вентилятора TORX 2.0.

Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус

Наконец, ускоритель GeForce GTX 1660 Aero ITX 6G OC работает на частоте до 1830 МГц. Благодаря укороченному дизайну и кулеру с одним вентилятором это решение подходит для компактных ПК и медиацентров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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