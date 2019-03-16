NVIDIA меняет приоритеты: от игровых GPU к центрам обработки данных

NVIDIA меняет приоритеты: от игровых GPU к центрам обработки данных

На этой неделе NVIDIA объявила о покупке за 6,9 млрд долларов компании Mellanox — крупного производителя коммуникационного оборудования для центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем (HPC). И столь нетипичное для разработчика GPU приобретение, ради которого NVIDIA решилась даже перебить ставку Intel, совсем не случайно. Как прокомментировал сделку руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), покупка Mellanox была очень важной инвестицией для компании, поскольку речь идёт о глобальной смене стратегии.

То, что NVIDIA давно пытается нарастить свои доходы, которые она получает от продаж оборудования для суперкомпьютеров и центров обработки данных, секретом не является. Применения GPU за пределами игровых компьютеров множатся с каждым днём, и интеллектуальная собственность Mellanox должна помочь NVIDIA в развитии собственных решений для работы с большими данными. Тот факт, что NVIDIA оказалась готова потратить на покупку коммуникационной компании громадную сумму, хорошо отражает то внимание, которое отводится этому направлению. И более того, геймеры больше не должны питать никаких иллюзий: удовлетворение их интересов для NVIDIA перестаёт быть первоочередной целью.

Об этом прямо сказал Дженсен Хуанг в своём интервью изданию HPC Wire, которое состоялось после объявления о покупке Mellanox. «Дата-центры — наиболее важные компьютеры сегодня и в будущем. Рабочие нагрузки продолжают меняться за счёт искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных, поэтому будущие дата-центры будут построены подобно огромным производительным компьютерам. Мы были GPU-компанией, затем мы стали производителем GPU-платформ. Теперь же мы стали вычислительной компанией, которая началась с чипов и расширяется до уровня центров обработки данных».

Напомним, Mellanox — израильская фирма, которая имеет передовые технологии для соединений узлов в дата-центрах и в высокопроизводительных системах. В частности, сетевые решения Mellanox сегодня используются в том числе и в DGX-2 — суперкомпьютерной системе на базе графических процессоров Volta, предлагаемых NVIDIA для решения задач в области глубокого обучения и анализа данных.

«Мы считаем, что в будущих центрах обработки данных вычисления не будут начинаться и заканчиваться в серверах. Вычисления распространятся на сеть. В долгосрочной перспективе, я думаю, у нас есть возможность создавать вычислительные архитектуры в масштабах центров обработки данных», — поясняет смысл приобретения Mellanox генеральный директор NVIDIA. И действительно, теперь у NVIDIA появляются необходимые технологии для построения комплексных высокопроизводительных решений, включающих как массивы GPU, так и внешние соединения.

NVIDIA меняет приоритеты: от игровых GPU к центрам обработки данных

Пока NVIDIA продолжает сохранять свою сильную зависимость от рынка игровой графики. Несмотря на все предпринимаемые усилия, геймеры всё ещё приносят компании основную часть доходов. Так, в четвёртом квартале прошлого года за счёт реализации игрового оборудования NVIDIA выручила $954 млн, в то время как решениями для дата-центров компания заработала меньше — $679 млн. Тем не менее, продажи вычислительных систем выросли на 12 %, в то время как объёмы реализации игровых видеокарт обвалились на 45 %. И это не оставляет сомнений в том, что NVIDIA в дальнейшем будет в первую очередь делать ставку именно на дата-центры и высокопроизводительные вычисления.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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