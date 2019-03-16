Socket AM4-платы возносятся в Вальхаллу и получают совместимость с Ryzen 3000

Socket AM4-платы возносятся в Вальхаллу и получают совместимость с Ryzen 3000

На этой неделе производители материнских плат начали выпускать новые версии BIOS для своих Socket AM4-платформ, собранные на базе новой версии AGESA 0070. Обновления уже доступны для многих плат ASUS, Biostar и MSI, основанных на наборах логики X470 и В450. В числе основных нововведений, приходящих с этими версиями BIOS, значится «поддержка будущих процессоров», что косвенно указывает на начавшуюся фазу активной подготовки партнёров AMD к выходу представителей семейства Ryzen 3000 — ожидаемых 7-нм чипов, построенных на архитектуре Zen 2.

Столь важное событие не могли оставить без внимания энтузиасты, и новый BIOS для одной из плат Biostar был препарирован пользователями Reddit. В результате проведённого реверс-инжиниринга выяснились некоторые интересные детали. И самая главная неожиданность заключается в том, что меню UEFI BIOS с базовыми настройками процессора, называвшееся ранее Zen Common Options, при установке в платы новых CPU приобретёт название Valhallа Common Options. И это может значить лишь одно: AMD собирается использовать кодовое имя Valhalla (Вальхалла) в качестве названия архитектуры будущих Ryzen 3000 или платформы для них.

Socket AM4-платы возносятся в Вальхаллу и получают совместимость с Ryzen 3000

Есть и ещё одно изменение в терминологии. Вместо аббревиатуры CCX (CPU Core Complex) для модулей, из которых будут компоноваться Ryzen 3000, используется иная аббревиатура — CCD, что, вероятно, расшифровывается как CPU Compute Die (вычислительный кристалл CPU). Смена терминологии в данном случае вполне оправдана, поскольку в будущих процессорах все контроллеры ввода-вывода перенесены в отдельный 14-нм чиплет ввода-вывода, в то время как 7-нм процессорные чиплеты будут содержать исключительно вычислительные ядра.

К сожалению, код BIOS не даёт понимания, какое максимальное число ядер могут получить будущие Ryzen 3000. В списке настроек есть опции, позволяющие активировать и деактивировать до восьми CCD, но, очевидно, что этот фрагмент кода скопирован из BIOS для EPYC Rome — серверных процессоров, которые могут содержать до восьми чиплетов с процессорными ядрами.

Socket AM4-платы возносятся в Вальхаллу и получают совместимость с Ryzen 3000

Появление поддержки Ryzen 3000 в BIOS материнских плат может означать, что AMD в ближайшее время планирует начать рассылку инженерных сэмплов для отладки и валидации систем. Иными словами, подготовка к анонсу идёт полным ходом, и никаких задержек быть не должно. Как ожидается, настольные процессоры на базе архитектуры Zen 2 компания AMD представит в начале июля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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