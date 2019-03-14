Insta360 EVO: необычная раскладная камера для 3D-съёмки

Insta360 EVO: необычная раскладная камера для 3D-съёмки

Компания Insta360 представила уникальную камеру для панорамной съёмки: устройство под названием EVO уже доступно для заказа по ориентировочной цене 420 долларов США.

Главная особенность новинки — необычный раскладной корпус, обе половинки которого снабжены собственными оптическим блоком и датчиком изображения. Такая конструкция позволяет использовать камеру в двух основных режимах.

Insta360 EVO: необычная раскладная камера для 3D-съёмки

В частности, в сложенном виде осуществляется съёмка панорам с углом охвата в 360 градусов. Разложив устройство, можно формировать 180-градусные панорамы в формате 3D.

Insta360 EVO: необычная раскладная камера для 3D-съёмки

Максимальное разрешение фотографий составляет 6080 ? 3040 точек (18 млн пикселей). Видео может записываться с разрешением 5760 ? 2880 (30 кадров в секунду), 3840 ? 1920 (50/30 кадров в секунду) и 3008 ? 1504 (100 кадров в секунду) точки.

Insta360 EVO: необычная раскладная камера для 3D-съёмки

Новинка оборудована 6-осной системой стабилизации изображения. Предусмотрены встроенные адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.0 LE и Wi-Fi для подключения к смартфону или компьютеру.

Габариты составляют 50,3 ? 49 ? 52,54 мм в сложенном виде и 98,4 ? 49 ? 26,27 мм в разложенном состоянии. Вес — 113 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 1200 мА·ч с подзарядкой через порт Micro-USB.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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