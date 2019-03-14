Огнеопасно: HP отзывает десятки тысяч аккумуляторов для ноутбуков

Компания HP вынуждена инициировать очередную масштабную программу отзыва аккумуляторных батарей для портативных компьютеров.

Сообщается, что отзыву подлежат литий-ионные источники питания, которыми комплектовались ноутбуки потребительского класса и мобильные рабочие станции. Такие батареи могут перегреваться, что грозит возгораниями и ожогами.

Дефектные аккумуляторы поставлялись с портативными компьютерами HP ProBook (64x G2 и G3 Series, 65x G2 и G3 Series, 4xx G4 Series), HPx360 (310 G2), HP Pavilion x360 11 Notebook PC, HP 11 Notebook PC, HP ZBook (17 G3, Studio G3).

Кроме того, как отмечается, склонные к перегреву батареи могли продаваться в качестве аксессуаров для ноутбуков HP ZBook Studio G4, HP ProBook 4xx G5 Series, HP ENVY 15, HP Mobile Thin Client (mt21, mt22, mt31).

Компания HP уже получила ряд сообщений о перегреве аккумуляторов и их расплавлении. По крайней мере, в одном случае пострадал пользователь.

Отзыву подлежат в общей сложности приблизительно 78 500 батарей. Они будут бесплатно заменены на безопасные источники питания.

Отметим, что HP также инициировала крупный отзыв аккумуляторов для портативных компьютеров в начале прошлого года.



