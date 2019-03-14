Видеокарты AMD на базе Navi будут представлены через месяц после Ryzen 3000

Видеокарты AMD на базе Navi будут представлены через месяц после Ryzen 3000

Компания AMD уже довольно долго работает над новыми графическими процессорами Navi. Ранее она объявила, что видеокарты на этих GPU должны быть представлены в этом году, однако точные сроки не уточнялись. Теперь же ресурс WCCFTech поделился более конкретной информацией насчёт их сроков появления на рынке.

Новые данные получены от одного из производителей видеокарт, который имеет доступ к свежим «дорожным картам» AMD. Как сообщается, компания рассчитывает представить GPU семейства Navi как минимум через месяц после выхода процессоров Ryzen 3000 (Matisse). По имеющимся данным новое поколение настольных процессоров AMD дебютирует на выставке Computex 2019 в июне с последующим стартом продаж в начале июля. Следовательно, новые видеокарты должны быть представлены либо в конце июля, либо, что более вероятно, уже в августе. Но не стоит забывать, что подобным предварительным планам свойственно меняться, так что на самом деле анонс и выход видеокарт на базе Navi может состояться и в другой промежуток времени.

Видеокарты AMD на базе Navi будут представлены через месяц после Ryzen 3000

Тем не менее, в обозначенные временные рамки укладывается два крупных мероприятия: Gamescom 2019 и Siggraph 2019. И скорее всего, анонс стоит ожидать именно на Gamescom, так как данное мероприятие посвящено играм, а AMD готовит именно игровые видеокарты на базе Navi. Конечно, AMD может провести и свою собственную презентацию, но опять же, состоится она примерно в середине третьего квартала 2019 года.

Видеокарты AMD на базе Navi будут представлены через месяц после Ryzen 3000

Согласно неподтверждённым данным, графические процессоры Navi будут построены на новой микроархитектуре, отличной от GCN, которая используется AMD с 2012 года и с графических ускорителей Radeon HD 7000. И если слухи верны, то мы можем ожидать значительные архитектурные изменения, которые должны будут обеспечить прирост производительности, а также снять ограничение в 4096 потоковых процессоров на GPU. К тому же будущие GPU будут выполнены по 7-нм техпроцессу, что положительно скажется на их энергоэффективности.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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