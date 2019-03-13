GeForce GTX 1660 оказалась на 10 % быстрее GeForce GTX 1060 в тесте AoTS

Совсем немного времени осталось до официального анонса новой видеокарты GeForce GTX 1660. Из слухов и утечек мы уже знаем всё о характеристиках новинки и её различных особенностях, благодаря чему можем представить её уровень производительности. Но теперь, благодаря известному источнику утечек с псевдонимом Tum Apisak, у нас есть и численная оценка производительности новинки.

Речь идёт о результате тестирования видеокарты GeForce GTX 1660 в бенчмарке игры Ashes of Singularity. При настройках графики «Crazy» в разрешении Full HD (1920 ? 1080 точек) готовящийся графический ускоритель NVIDIA набрал 4200 баллов.

Для сравнения, родственная новинке видеокарта GeForce GTX 1660 Ti демонстрирует в том же тесте с теми же настройками графики результат в 4800 баллов. А графический ускоритель GeForce GTX 1060, на смену которому, как раз и придёт новая GeForce GTX 1660, набирает в данном тесте около 3800 баллов. Так что некоторый, хоть и не очень большой прирост, всё же будет. В данном случае он составил около 10 %.

В завершение напомним, что видеокарта GeForce GTX 1660 будет построена на графическом процессоре Turing TU116, у которого будут активны 1408 ядер CUDA. Новая видеокарта будет оснащена 6 Гбайт памяти GDDR5 со 192-битной шиной и эффективной частотой 8 ГГц. Рекомендованная стоимость новинки должна составить $219.



