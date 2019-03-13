Корпус Corsair Carbide 678C поможет создать ПК с низким уровнем шума

Корпус Corsair Carbide 678C поможет создать ПК с низким уровнем шума

В ассортименте компьютерных корпусов Corsair очередное пополнение: дебютировала модель Carbide 678C формата Mid-Tower, которая будет доступна в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и белом.

Новинка позволяет сформировать настольную станцию с низким уровнем шума. В конструкции применяются специальные звукопоглощающие панели, при этом сохранены гибкие возможности в плане формирования воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первой случае можно задействовать до девяти 120-мм или до восьми 140-мм вентиляторов, во втором — радиаторы формата до 420 мм.

Корпус Corsair Carbide 678C поможет создать ПК с низким уровнем шума

В боковой части расположена панель из закалённого стекла. За фронтальной панелью на петлях скрывается отсек для 5,25-дюймового устройства. В ПК можно установить до шести 3,5-дюймовых накопителей и три 2,5-дюймовых накопителя.

Корпус Corsair Carbide 678C поможет создать ПК с низким уровнем шума

Поддерживаются материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Карты расширения монтируются по схеме «7+2». Ограничение по длине графических ускорителей и блока питания — 370 мм и 225 мм. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 170 мм.

Приобрести корпус Corsair Carbide 678C можно будет по ориентировочной цене 200 долларов США.

Корпус Corsair Carbide 678C поможет создать ПК с низким уровнем шума


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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