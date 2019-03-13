Уже через несколько дней, 14 марта, компания NVIDIA должна представить новую видеокарту GeForce GTX 1660, которая будет относиться к среднему ценовому сегменту. И традиционно в преддверие анонса новой видеокарты в Сети появляются изображения её различных версий от AIB-партнёров. На этот раз ресурс VideoCardz опубликовал изображения нескольких версий GeForce GTX 1660 от EVGA и GIGABYTE.

Компания EVGA готовит видеокарты GeForce GTX 1660 XC Black и GTX 1660 XC Ultra. Первая имеет меньшую длину, но занимает три слота расширения в высоту, а её система охлаждения включает лишь один вентилятор. В свою очередь вторая новинка помещается в два слота, но по длине она значительно крупнее. Здесь система охлаждения имеет два вентилятора.

Судя по всему, обе новинки EVGA будут построены на одинаковых печатных платах. У версии XC Ultra длину добавляет сама система охлаждения. Обе версии GeForce GTX 1660 от EVGA имеют по одному 8-контактному разъёму питания, а набор видеовыходов у них включает по одному DisplayPort, HDMI и DVI-D.

В свою очередь компания GIGABYTE готовит видеокарты GeForce GTX 1660 OC и GTX 1660 Gaming OC. Обе новинки будут оснащены системами охлаждения высотой в два слота. В первом случае использован более компактный охладитель с парой вентиляторов, тогда как у модели Gaming OC имеется более габаритная система охлаждения с тремя вентиляторами. Обе видеокарты оснащены усиливающими тыльными пластинами и имеют по одному 8-контактному разъёму дополнительного питания. Набор видеовыходов новинок GIGABYTE включает один HDMI и три DisplayPort.

Напомним, что видеокарты GeForce GTX 1660 получат графический процессор Turing TU116 с 1408 ядрами CUDA. Новая видеокарта будет оснащена 6 Гбайт памяти GDDR5. Рекомендованная стоимость новинки должна составить $219.



