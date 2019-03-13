Glorious PC Gaming Race Model O: игровая мышь с подсветкой и переключателями Omron

Glorious PC Gaming Race Model O: игровая мышь с подсветкой и переключателями Omron

Начался приём заказов на компьютерную мышь Glorious PC Gaming Race Model O, разработанную специально для пользователей, которые проводят много времени за играми.

Новинка получила оптический датчик Pixart PMW-3360, разрешающая способность которого регулируется в диапазоне от 400 до 12 000 DPI (точек на дюйм). Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB; заявленная частота опроса достигает 1000 Гц.

Одна из особенностей манипулятора — верхняя панель с отверстиями в виде пчелиных сот. Такое исполнение позволило уменьшить вес: он составляет 67 граммов.

Glorious PC Gaming Race Model O: игровая мышь с подсветкой и переключателями Omron

Мышь имеет симметричный дизайн, благодаря чему подходит и правшам, и левшам. Предусмотрено в общей сложности шесть программируемых кнопок. Основные переключатели Omron рассчитаны на 20 млн срабатываний.

Новинка наделена многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой различных эффектов. Настраивать её работу можно при помощи специального программного обеспечения.

Glorious PC Gaming Race Model O: игровая мышь с подсветкой и переключателями Omron

Максимальное ускорение составляет 50g, скорость перемещения — свыше 6,35 м/с. Длина кабеля равна 2 м. Габариты манипулятора — 128 ? 66 ? 37,5 мм.

Игровая мышь Glorious PC Gaming Race Model O доступна в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Ориентировочная цена — 65 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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