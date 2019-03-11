AMD готовит новую видеокарту Radeon RX 560 XT с повышенными частотами
Компания AMD, возможно, готовит новую версию своей бюджетной видеокарты Radeon RX 560. Известный источник утечек Tum Apisak обнаружил в базе данных теста производительности игры Ashes of Singularity запись о тестировании видеокарте Radeon RX 560 XT.
На данный момент в ассортименте компании AMD имеются видеокарты Radeon RX 560 и RX 560X, которые, по сути, ничем не отличаются друг от друга. У них даже конфигурация графических процессоров и их тактовые частоты одинаковые: до 1024 потоковых процессоров и до 1175/1275 МГц.
И как раз-таки более высокими частотами новая Radeon RX 560 XT должна отличаться от прежних версий. Возможно, буква «T» в названии является сокращением от слова Turbo. Либо сокращения «XT» соответствует слову «Extreme». Правда, точные частоты новой видеокарты не уточняются. Источник лишь отмечает, что она показывает более высокие результаты в тесте Ashes of Singularity, чем обычные Radeon RX 560.
Объём видеопамяти, похоже, останется прежним: 4 Гбайт GDDR5 со 128-битной шиной. Уровень TDP видеокарты Radeon RX 560 составляет 80 Вт, но у новой XT-версии из-за более высоких частот он может оказаться несколько выше.
В целом, решение сейчас выпустить новую видеокарту начального уровня на графическом процессоре Polaris выглядит довольно странно. Но новые GPU поколения Navi у компании AMD будут готовы только ко второй половине текущего года, так что «красная» компания сейчас может предложить только решения на старых GPU.
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