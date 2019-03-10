ПК-корпус GIGABYTE C200 Glass получил две стеклянные панели и подсветку

ПК-корпус GIGABYTE C200 Glass получил две стеклянные панели и подсветку

Компания GIGABYTE представила компьютерный корпус C200 Glass, поддерживающий установку материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и mini-ITX.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Корпус получил строгий дизайн, предусматривающий использование двух панелей из закалённого стекла — они расположены спереди и сбоку. Кроме того, во фронтальной части имеется подсветка в виде вертикальной RGB-полосы.

Система может нести на борту по два накопителя в формате 3,5/2,5 дюйма и 2,5 дюйма. Отсеки для 5,25-дюймовых устройств не предусмотрены. Есть место для семи карт расширения.

ПК-корпус GIGABYTE C200 Glass получил две стеклянные панели и подсветку

Вентиляторы системы охлаждения монтируются по следующей схеме: 1 ? 120 мм сзади, 2 ? 120/140 мм сверху и 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди. При использовании системы жидкостного охлаждения допускается установка радиаторов формата от 120 мм до 280 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 165 мм.

ПК-корпус GIGABYTE C200 Glass получил две стеклянные панели и подсветку

Корпус позволяет применять видеокарты длиной до 330 мм и блоки питания длиной до 170 мм. На верхней панели расположены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и переключатель подсветки RGB LED. Габариты составляют 480 ? 210 ? 435 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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