Изогнутый монитор LG 34WK95C-W наделён портом USB Type-C

В середине текущего месяца в продажу поступит новый изогнутый монитор 34WK95C-W на качественной матрице Nano IPS, представленный южнокорейской компанией LG.

Панель обладает разрешением UWQHD (3440 ? 1440 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 135-процентный охват цветового пространства sRGB. Кроме того, говорится о поддержке HDR10.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 1000:1. Время отклика матрицы равно 5 мс.

Устройство оборудовано симметричным портом USB Type-C, к которому можно подключить портативный компьютер. Предусмотрены интерфейсы HDMI (?2), DisplayPort, USB 2.0, USB 3.0 (?2) и стандартный аудиоразъём. В оснащение входят 7-ваттные стереофонические динамики.

Реализована технология AMD FreeSync, которая помогает улучшить качество игрового процесса за счёт синхронизации частоты смены кадров между графической картой и дисплеем. Система Black Stabilizer улучшает видимость тёмных деталей изображения. Функция Dynamic Action Sync, в свою очередь, минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее в игре.

Габариты монитора составляют 819 ? 252 ? 451–561 мм, вес — около 7 кг. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.



