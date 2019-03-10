SilentiumPC Armis AR5: трио ПК-корпусов со строгим дизайном

SilentiumPC Armis AR5: трио ПК-корпусов со строгим дизайном

Компания SilentiumPC представила компьютерный корпус Armis AR5, предназначенный для построения игровой настольной системы с лаконичным дизайном.

Новинка будет доступна в трёх модификациях — базовой версии Armis AR5 с «глухой» боковой стенкой, варианте Armis AR5 TG с панелью из закалённого стекла и версии Armis AR5 TG RGB с панелью из закалённого стекла и дополнительным вентилятором Sigma HP Corona 120 RGB с многоцветной подсветкой.

SilentiumPC Armis AR5: трио ПК-корпусов со строгим дизайном

Все изделия выполнены в классическом чёрном цвете. Габариты составляют 472 ? 212 ? 440 мм. Возможна установка материнских плат E-ATX, ATX, Micro-ATX и mini-ITX, а также восьми карт расширения, включая дискретные графические ускорители длиной до 350 мм.

SilentiumPC Armis AR5: трио ПК-корпусов со строгим дизайном

Внутри есть место для одного 5,25-дюймового устройства, двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё для двух накопителей формата 2,5 дюйма. В верхней части фронтальной панели расположены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

SilentiumPC Armis AR5: трио ПК-корпусов со строгим дизайном

Все новинки изначально оборудованы двумя 120-мм вентиляторами Sigma HP 120 (таким образом, модель Armis AR5 TG RGB содержит в общей сложности три предустановленных кулера). Возможно применение системы жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 360 мм. Высота процессорного кулера может достигать 162 мм.

Цена корпусов SilentiumPC Armis AR5 составит от 44 до 60 евро в зависимости от модификации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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