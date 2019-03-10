IDC: продажи компьютеров и планшетов продолжат сокращаться

IDC: продажи компьютеров и планшетов продолжат сокращаться

Компания International Data Corporation (IDC) прогнозирует, что спрос на компьютерные устройства на мировом рынке в ближайшие годы продолжит падать.

Данные IDC учитывают поставки персональных компьютеров (настольных систем, ноутбуков и ультрабуков, а также рабочих станций) и планшетов, в том числе с подсоединяемой клавиатурой.

По оценкам, в прошлом году суммарные отгрузки устройств названных категорий оказались на уровне 404,5 млн штук, несколько снизившись по сравнению с 2017-м. В нынешнем году ожидается сокращение спроса на 3,3 %: в результате, поставки уменьшатся до 391,1 млн единиц.

В период до 2023 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке компьютерных устройств, как ожидается, составит минус 1,2 %. Таким образом, к указанной дате объём отрасли уменьшится до 372,6 млн штук.

IDC: продажи компьютеров и планшетов продолжат сокращаться

В сегменте традиционных персональных компьютеров величина CAGR в период до 2023 года прогнозируется на отметке минус 0,4 %. Продажи сократятся с 254,4 млн единиц в текущем году до 250,5 млн штук в 2023-м.

В секторе планшетов (включая гаджеты с подсоединяемой клавиатурой) отгрузки за тот же временной интервал уменьшатся со 136,8 млн до 122,1 млн штук. Величина CAGR — минус 2,8 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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