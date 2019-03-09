Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

Вслед за видеокартой GeForce GTX 1660 Ti компания NVIDIA планирует в этом месяце представить графический ускоритель GeForce GTX 1660. Ресурс VideoCardz традиционно в преддверие анонса новой видеокарты опубликовал изображения нескольких неэталонных версий новинки. На этот раз это оказались видеокарты GeForce GTX 1660 в исполнении компании MSI.

Помимо показанных на изображения ускорителей компания MSI готовит по меньшей мере ещё две модели GeForce GTX 1660. Все новинки будут отличаются друг от друга системами охлаждения, габаритами, разгонным потенциалом и некоторыми другими особенностями. Видеокарты будут доступны как с заводским разгоном, так и без него.

Помимо изображений самих видеокарт также были опубликованы изображения их упаковок. И это подтвердило, что графический ускоритель GeForce GTX 1660 использует память GDDR5 вместо более скоростной GDDR6, применяемой в GeForce GTX 1660 Ti. Объём видеопамяти составит 6 Гбайт, а её эффективная частота — 8 ГГц.

А вот по части графического процессора представители 1660-й серии видеокарт GeForce GTX не будут сильно отличаться друг от друга. Сообщается, что новая GeForce GTX 1660 будет построена на графическом процессоре TU116-300, у которого будут активны 1408 ядер CUDA, то есть всего на 128 меньше, чем у GeForce GTX 1660 Ti. Тактовая частота эталонной GeForce GTX 1660 составит 1530/1785 МГц. А заводской разгон старших моделей вроде MSI Gaming X будет достигать 1860 МГц.

Компания NVIDIA представит GeForce GTX 1660 уже меньше, чем через неделю, 14 марта. Рекомендованная стоимость новинки должна составить 219 долларов США .



