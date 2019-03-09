Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

Вслед за видеокартой GeForce GTX 1660 Ti компания NVIDIA планирует в этом месяце представить графический ускоритель GeForce GTX 1660. Ресурс VideoCardz традиционно в преддверие анонса новой видеокарты опубликовал изображения нескольких неэталонных версий новинки. На этот раз это оказались видеокарты GeForce GTX 1660 в исполнении компании MSI.

Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

Помимо показанных на изображения ускорителей компания MSI готовит по меньшей мере ещё две модели GeForce GTX 1660. Все новинки будут отличаются друг от друга системами охлаждения, габаритами, разгонным потенциалом и некоторыми другими особенностями. Видеокарты будут доступны как с заводским разгоном, так и без него.

Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

Помимо изображений самих видеокарт также были опубликованы изображения их упаковок. И это подтвердило, что графический ускоритель GeForce GTX 1660 использует память GDDR5 вместо более скоростной GDDR6, применяемой в GeForce GTX 1660 Ti. Объём видеопамяти составит 6 Гбайт, а её эффективная частота — 8 ГГц.

Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

А вот по части графического процессора представители 1660-й серии видеокарт GeForce GTX не будут сильно отличаться друг от друга. Сообщается, что новая GeForce GTX 1660 будет построена на графическом процессоре TU116-300, у которого будут активны 1408 ядер CUDA, то есть всего на 128 меньше, чем у GeForce GTX 1660 Ti. Тактовая частота эталонной GeForce GTX 1660 составит 1530/1785 МГц. А заводской разгон старших моделей вроде MSI Gaming X будет достигать 1860 МГц.

Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5

Компания NVIDIA представит GeForce GTX 1660 уже меньше, чем через неделю, 14 марта. Рекомендованная стоимость новинки должна составить 219 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
AMD намерена активнее продвигать FreeSync 2 HDR, в том числе в розницеAMD намерена активнее продвигать FreeSync 2 HDR, в том числе в рознице
Продажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынокПродажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынок
Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500
Видеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate ShadingВидеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate Shading
Видеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевелаВидеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевела
Блок рекламы


Похожие новости
Производители всё ещё имеют большие запасы видеокарт после майнингового бумаПроизводители всё ещё имеют большие запасы видеокарт после майнингового бума
Dell указывает на подготовку мобильной видеокарты GeForce RTX 2050Dell указывает на подготовку мобильной видеокарты GeForce RTX 2050
Видеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевелаВидеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевела
Видеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate ShadingВидеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate Shading
Продажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынокПродажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынок
Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB FusionВидеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion
Samsung начала выпуск скоростной памяти eUFS 3.0 объёмом 512 ГБSamsung начала выпуск скоростной памяти eUFS 3.0 объёмом 512 ГБ
MWC 2019: представлен формат карт памяти microSD ExpressMWC 2019: представлен формат карт памяти microSD Express
Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti Twin X2Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti Twin X2
Длина ускорителей ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti не превышает 210 ммДлина ускорителей ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti не превышает 210 мм
Последние новости
Подгружаем последние новости