Leica выпустила полнокадровую «мыльницу» Q2 за $5000

Немецкая компания Leica представила свою новую полнокадровую камеру с фиксированным объективом под названием Leica Q2. Новинка внешне напоминает предшественницу и также имеет компактные габариты. Отличия заключаются в новом сенсоре и значительно расширенных параметрах съёмки.

Leica Q2

Сенсор

Leica Q2 построена на 47,3-Мп полнокадровом сенсоре с фиксированным 28-мм объективом, апертурой f/1.7, оптической стабилизацией изображения, а также поддержкой записи видео DCI 4K, Ultra HD 4K и Full HD с частотами 24, 30 и 120 FPS соответственно.

Leica Q2

Относительно предшественницы диапазон ISO был расширен до значений 50 – 50 000. Также к 35-мм и 50-мм цифровому зуму был добавлен 75-мм зум с разрешением снимка 7 Мп.

Прочие характеристики

Камера выполнена в корпусе с водоустойчивостью стандарта IP52, что позволяет избежать промакания от дождя, но не более. Автономность в Leica Q2 была улучшена на 30% и составляет до 370 кадров от одного заряда.

Leica Q2
Leica Q2
Leica Q2
Leica Q2

Вместо LCD-матрицы видоискатель в новинке получил OLED с разрешением 3,68 млн пикселей. Сенсорный дисплей остался прежним – фиксированный 3-дюймовый LCD. Из интерфейсов у камеры имеются исключительно беспроводные Bluetooth LE и Wi-Fi, а порты USB и HDMI отсутствуют.

Стоимость

Leica Q2 уже доступна по рекомендованной стоимости $5000, что на $500 больше, чем у Leica Q.


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