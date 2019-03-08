Производители всё ещё имеют большие запасы видеокарт после майнингового бума

Производители всё ещё имеют большие запасы видеокарт после майнингового бума

Криптовалютная лихорадка прошла, а вместе с тем снизился спрос и на видеокарты, которые ранее активно скупались для майнинга. Вслед за этим производители видеокарт начали активно снижать цены на свою продукцию, чтобы избавиться от слишком крупных запасов, несмотря на снижение прибыльности, отмечает ресурс DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.

Сообщается, что около полугода назад производители видеокарт приобрели большие объёмы графических процессоров у AMD и NVIDIA, и после завершения «криптовалютной лихорадки» им пришлось снижать стоимость своей продукции для стимуляции спроса. Отмечается, что цена на видеокарты Radeon RX 580 и нижестоящие модели довольно активно снижалась, равно как и стоимость видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1060 и GTX 1070.

Компании AMD и NVIDIA, а также их AIB-партнёры могут ожидать роста выручки, однако прибыль вряд ли будет достаточно высока и даже может оказаться вдвое ниже по сравнению с высокими показателями, которые наблюдались во время криптовалютного бума. По словам источника, имеющиеся большие запасы графических процессоров могут быть реализованы только к середине или даже концу текущего 2019 года.

Производители всё ещё имеют большие запасы видеокарт после майнингового бума

В качестве примера компания TUL Corporation, известная по бренду PowerColor, наблюдала в январе рост доходов до 115 % по сравнению с прошлым месяцем, однако по сравнению с январём 2018 года доходы упали до 85,7 %. Также отмечается, что тайваньские производители первой величины, вроде ASUS и GIGABYTE, также сталкиваются с убытками по части видеокарт.

Производители всё ещё имеют большие запасы видеокарт после майнингового бума

Компания NVIDIA представила и готовит ещё больше новых видеокарт среднего уровня, что должно помочь повысить прибыль, ведь модели среднего уровня продаются в более значительных объёмах, чем старшие модели. Однако AIB-партнёрам NVIDIA они вряд ли помогут сильно нарастить прибыль. При этом активное снижение цен на видеокарты NVIDIA оказывает сильное давление на компанию AMD и её партнёров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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