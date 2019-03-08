Только чистый звук: гарнитура Mixcder E9 с активным шумоподавлением стоит $80

Американская компания Mixcder представила беспроводную гарнитуру E9, оснащённую улучшенной гибридной системой шумоподавления.

Наушники накладного типа наделены 40-миллиметровыми излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Имеется встроенный микрофон для ведения телефонных переговоров.

Применена конструкция с усовершенствованной изоляцией от внешних звуков. Плюс к этому реализована технология активного шумоподавления: гарнитура улавливает нежелательные звуки и нейтрализует их за счёт генерации ответных волн с той же амплитудой, но в противоположной фазе. Таким образом, пользователь сможет наслаждаться чистой музыкой.

Обмен данными с источником сигнала осуществляется посредством беспроводной связи Bluetooth 4.0. Кроме того, возможно проводное подключение через стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 500 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 24 часов с включённой функцией активного шумоподавления и 30 часов с отключённой.

Приобрести модель Mixcder E9 можно уже сейчас. Ориентировочная цена составляет 80 долларов США .



