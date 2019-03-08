Ноутбук Chuwi Aerobook очень похож на MacBook Pro

Стартовал прием предварительных заказов на новый ноутбук Chuwi Aerobook, который недавно профинансировался на Indiegogo. Модель недорогая, но внешне ее не отличить от Apple MacBook Pro, так что есть шанс неплохо сэкономить.



Новый Chuwi Aerobook стоит от 400 долларов США для оформивших предзаказ, а для всех остальных цена составит от 500 долларов. Старт продаж на апрель. В базовой комплектации ноутбука уже ест 8 Гб ОЗУ твердотельный накопитель на 128 гигабайтов, плюс есть возможность выбрать версию с 8 Гб RAM и 256 Гб ROM, а в самой топовой версии будет стоять SSD уже на 1 терабайт, но ее цена подскочит до 700 долларов.



Также в наличии процессор Intel Core M3 с частотой до 2,2 ГГц и экран Full HD на 13,3 дюйма по диагонали. Рамки очень тонкие, но сам дисплей не сенсорный. В стоимость Chuwi Aerobook входят два порта USB 3.0, один USB-C, батарея на 38 Вт/ч, вход под наушники и предустановленная ОС Windows 10, корпус ноутбука выполнен из металла, и по HDMI здесь можно выводить картинку до 4К на большой экран.