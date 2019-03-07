Время отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQU

Уже до конца текущего месяца в продажу на европейском рынке поступит монитор AOC G2868PQU, рассчитанный на применение в составе систем игрового класса.

В основу новинки положена матрица TN размером 28 дюймов по диагонали. Эта панель соответствует формату UHD/4К: разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 170 и 160 градусов.

Монитор обладает временем отклика в 1 мс. Технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и дисплеем, что улучшает качество игрового процесса. Частота обновления — 60 Гц.

Заявлен 102-процентный охват цветового пространства sRGB и 82-процентный охват пространства AdobeRGB. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 300 кд/м2, 1000:1 и 50 000 000:1.

Панель оборудована 3-ваттными стереофоническими динамиками, концентратором USB 3.0, интерфейсами D-Sub, HDMI 2.0, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2.

Технология Low Blue Mode способствуют снижению интенсивности синего цвета подсветки. Реализована также система Flicker Free, избавляющая от мерцания. Эти функции уменьшают нагрузку на глаза и повышают комфорт работы.

Приобрести игровой монитор AOC G2868PQU можно будет по ориентировочной цене 300 евро.



