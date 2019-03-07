AMD обещает выпустить Ryzen Threadripper с микроархитектурой Zen 2 в 2019 году

AMD обещает выпустить Ryzen Threadripper с микроархитектурой Zen 2 в 2019 году

В мартовской презентации для инвесторов компания AMD решила раскрыть дополнительные подробности о своих планах по выпуску новых поколений процессоров для десктопов, рабочих станций и ноутбуков. Среди ожидаемых в этом году новинок значатся не только десктопные Ryzen третьего поколения (Matisse), но и другие новинки: мобильные процессоры Ryzen PRO второго поколения и процессоры Ryzen Threadripper с обновлённым дизайном, про которые раньше не сообщалось.

Опубликованный слайд с процессорными планами компании AMD содержит напоминание о том, что десктопные процессоры Ryzen 3000, основанные на микроархитектуре Zen 2, выйдут в середине года — именно тогда, когда и было обещано изначально. Но кроме того теперь выясняется, что вслед за ними появится также и третье поколения HEDT-процессоров Ryzen Threadripper, которое, как и серверные EPYC c дизайном Rome, будут использовать 7-нм чиплеты с микроархитектурой Zen 2. К сожалению, о конкретном времени выхода таких Ryzen Threadripper ничего не сообщается, но очевидно, что произойдёт это вскоре после появления массовых Ryzen 3000 в 2019 году.

AMD обещает выпустить Ryzen Threadripper с микроархитектурой Zen 2 в 2019 году

Стоит напомнить, что конструкция EPYC с дизайном Rome, выход которых должен также произойти в этом году, предполагает возможность использования в одном процессоре до восьми восьмиядерных 7-нм вычислительных чиплетов с микроархитектурой Zen 2 и одного 14-нм чиплета со схемами ввода-вывода. Таким образом, перспективные Ryzen Threadripper, как и их серверные собратья, в теории смогут тоже получить 64-ядерное строение. Впрочем, на данный момент нет никаких подтверждений намерения AMD в очередной раз удвоить число ядер в своей платформе для рабочих станций. Компания вполне может ограничиться 32 ядрами и увеличением тактовых частот или выпуском процессора, например, с 48 ядрами. Единственное, о чём можно говорить с уверенностью, так это о сохранении совместимости будущих Ryzen Threadripper с платформой Socket TR4.

AMD обещает выпустить Ryzen Threadripper с микроархитектурой Zen 2 в 2019 году

Попутно заметим, что мобильные процессоры Ryzen PRO второго поколения, которые согласно плану должны выйти в течение весны, будут представлять собой ориентированные на бизнес-сегмент аналоги недавно анонсированных мобильных Ryzen трёхтысячной серии с дизайном Raven Ridge. Такие процессоры, напомним, основываются на микроархитектуре Zen+, имеют до четырёх вычислительных ядер и обладают интегрированной графикой Vega 10 или более слабой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
AMD намерена активнее продвигать FreeSync 2 HDR, в том числе в розницеAMD намерена активнее продвигать FreeSync 2 HDR, в том числе в рознице
Продажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынокПродажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынок
Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500
Видеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate ShadingВидеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate Shading
Видеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевелаВидеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевела
Блок рекламы


Похожие новости
Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500
MWC 2019: Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPadMWC 2019: Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad
ASRock представила серверную материнскую плату для процессоров AMD RyzenASRock представила серверную материнскую плату для процессоров AMD Ryzen
MWC 2019: Qualcomm представила беспроводную быструю зарядкуMWC 2019: Qualcomm представила беспроводную быструю зарядку
MWC 2019: Qualcomm представила SoC Snapdragon 8cx с 5G для ноутбуковMWC 2019: Qualcomm представила SoC Snapdragon 8cx с 5G для ноутбуков
MWC 2019: Western Digital представила microSD-карту объёмом 1 ТБMWC 2019: Western Digital представила microSD-карту объёмом 1 ТБ
MWC 2019: представлен формат карт памяти microSD ExpressMWC 2019: представлен формат карт памяти microSD Express
Китай приступит к 14-нм массовому производству до середины 2019 годаКитай приступит к 14-нм массовому производству до середины 2019 года
AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019
Чипсеты для Ryzen 3000 готовит не только AMD, но и ASMediaЧипсеты для Ryzen 3000 готовит не только AMD, но и ASMedia
Последние новости
Подгружаем последние новости