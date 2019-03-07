AMD обещает выпустить Ryzen Threadripper с микроархитектурой Zen 2 в 2019 году

В мартовской презентации для инвесторов компания AMD решила раскрыть дополнительные подробности о своих планах по выпуску новых поколений процессоров для десктопов, рабочих станций и ноутбуков. Среди ожидаемых в этом году новинок значатся не только десктопные Ryzen третьего поколения (Matisse), но и другие новинки: мобильные процессоры Ryzen PRO второго поколения и процессоры Ryzen Threadripper с обновлённым дизайном, про которые раньше не сообщалось.

Опубликованный слайд с процессорными планами компании AMD содержит напоминание о том, что десктопные процессоры Ryzen 3000, основанные на микроархитектуре Zen 2, выйдут в середине года — именно тогда, когда и было обещано изначально. Но кроме того теперь выясняется, что вслед за ними появится также и третье поколения HEDT-процессоров Ryzen Threadripper, которое, как и серверные EPYC c дизайном Rome, будут использовать 7-нм чиплеты с микроархитектурой Zen 2. К сожалению, о конкретном времени выхода таких Ryzen Threadripper ничего не сообщается, но очевидно, что произойдёт это вскоре после появления массовых Ryzen 3000 в 2019 году.

Стоит напомнить, что конструкция EPYC с дизайном Rome, выход которых должен также произойти в этом году, предполагает возможность использования в одном процессоре до восьми восьмиядерных 7-нм вычислительных чиплетов с микроархитектурой Zen 2 и одного 14-нм чиплета со схемами ввода-вывода. Таким образом, перспективные Ryzen Threadripper, как и их серверные собратья, в теории смогут тоже получить 64-ядерное строение. Впрочем, на данный момент нет никаких подтверждений намерения AMD в очередной раз удвоить число ядер в своей платформе для рабочих станций. Компания вполне может ограничиться 32 ядрами и увеличением тактовых частот или выпуском процессора, например, с 48 ядрами. Единственное, о чём можно говорить с уверенностью, так это о сохранении совместимости будущих Ryzen Threadripper с платформой Socket TR4.

Попутно заметим, что мобильные процессоры Ryzen PRO второго поколения, которые согласно плану должны выйти в течение весны, будут представлять собой ориентированные на бизнес-сегмент аналоги недавно анонсированных мобильных Ryzen трёхтысячной серии с дизайном Raven Ridge. Такие процессоры, напомним, основываются на микроархитектуре Zen+, имеют до четырёх вычислительных ядер и обладают интегрированной графикой Vega 10 или более слабой.



