Apple устранила проблему с дисплеями в MacBook Pro

Apple по-тихому устранила главный недостаток в ноутбуках серии MacBook Pro. Напомним, что из-за короткого шлейфа, который при многократном открытии крышки ноутбука рвался, в линейке флагманских лэптопов MacBook Pro с 2016 года со временем появлялись засветы на экране.

Конструкция плоского кабеля шлейфа полностью слита с дисплейным модулем, поэтому при ремонте попутно требовалась полная замена экрана компьютера. Таким образом, стоимость ремонта резко повышалась с $6 до $700. Тем не менее, компания Apple не признавала данный факт своей ошибкой.

Но недавно специалисты популярной компании iFixit заметили, что в новых MacBook Pro шлейф увеличился на 2 мм. Несмотря на небольшое количество длины, специалисты высоко оценили нововведение, снижающее риск поломки ноутбука.