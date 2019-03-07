Apple устранила проблему с дисплеями в MacBook Pro

Apple по-тихому устранила главный недостаток в ноутбуках серии MacBook Pro. Напомним, что из-за короткого шлейфа, который при многократном открытии крышки ноутбука рвался, в линейке флагманских лэптопов MacBook Pro с 2016 года со временем появлялись засветы на экране.

Засветы на MacBook

Конструкция плоского кабеля шлейфа полностью слита с дисплейным модулем, поэтому при ремонте попутно требовалась полная замена экрана компьютера. Таким образом, стоимость ремонта резко повышалась с $6 до $700. Тем не менее, компания Apple не признавала данный факт своей ошибкой.

MacBook Pro

Но недавно специалисты популярной компании iFixit заметили, что в новых MacBook Pro шлейф увеличился на 2 мм. Несмотря на небольшое количество длины, специалисты высоко оценили нововведение, снижающее риск поломки ноутбука.




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