Dell указывает на подготовку мобильной видеокарты GeForce RTX 2050

Dell указывает на подготовку мобильной видеокарты GeForce RTX 2050

На данный момент для мобильных компьютеров доступно только три видеокарты NVIDIA на графических процессорах Turing. Это модели GeForce RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080, а также их урезанные по частотам версии Max-Q. Однако в скором времени их, похоже, станет больше. Во всяком случае, на это указывает описание к одному из ноутбуков Dell на официальном сайте производителя, где обнаружилось упоминание видеокарты GeForce RTX 2050.

Речь идёт об игровом ноутбуке Dell G5 15. В описании данного ноутбука порт USB Type-C обозначен как «USB-C DisplayPort/USB-C Thunderbolt». В сноске указано, что поддержкой интерфейса Thunderbolt обладают версии ноутбука с видеокартами GeForce RTX 2060 и выше. А вот порт USB-C DisplayPort доступен в комплектации с видеокартой GeForce RTX 2050.

Dell указывает на подготовку мобильной видеокарты GeForce RTX 2050

Конечно, данная информация на сайте Dell не указывает прямо на то, что NVIDIA вскоре планирует выпустить ещё одну мобильную видеокарту серии GeForce RTX. Весьма вероятно, что Dell лишь предположила, как будет называться младшая мобильная видеокарта NVIDIA нового поколения. Либо это могла быть простая ошибка, и в описании должна значиться «GTX 2050» вместо «RTX 2050».

Если Dell ошиблась, и NVIDIA на самом деле готовит видеокарту GeForce GTX 2050, то она явно не будет обладать трассировкой лучей. В таком случае мобильная GeForce GTX 2050, скорее всего, станет аналогом GeForce GTX 1660 Ti для ноутбуков. Непонятно лишь, почему NVIDIA решила избрать такое название для своей новой мобильной видеокарты, а не просто назвать её «GeForce GTX 1660 Ti», как и настольный ускоритель.

Dell указывает на подготовку мобильной видеокарты GeForce RTX 2050

С другой стороны, вероятность появления GeForce RTX 2050 также остаётся. Мобильные видеокарты GeForce RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 имеют кодовые обозначения «N18E-G1», «N18E-G2» и «N18E- G3» соответственно. И из неофициальных источников известно, что NVIDIA готовит видеокарту с кодовым названием «N18E-G0». Было бы вполне логично, если бы это и оказалась GeForce RTX 2050. Будем надеяться, что в ближайшем будущем компания NVIDIA внесёт некоторую ясность в данную историю.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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