Видеокарта GeForce GTX 1060 официально подешевела

Несмотря на то, что видеокарта GeForce GTX 1060 была представлена в середине уже далёкого 2016 года, она всё ещё пользуется большой популярностью благодаря тому, что является хорошим вариантом для игровой системы среднего уровня. И как отмечает ресурс Cowcotland, в последнее время данная видеокарта стала ещё более привлекательной. Во всяком случае, во французской рознице.

Так, если в конце января стоимость GeForce GTX 1060 в Европе составляла около 210 евро, то уже сейчас данные видеокарты можно найти по 180 евро. Получается, что чуть больше чем за месяц цена упала более чем на 10 %. Такое уменьшение цен связано с выходом видеокарты GeForce GTX 1660 Ti.

И что интересно, такое снижение цен инициировано самой компанией NVIDIA. Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт памяти сейчас составляет 180 евро. Всё дело в том, что уже довольно скоро, 15 марта, должна дебютировать видеокарта GeForce GTX 1660, и снижение цены на старую GeForce GTX 1060 позволяет расчистить ценовую нишу для новинки. Проще говоря, старая видеокарта не будет конкурировать с новинкой.

Также заметим, что на данный момент в Европе GeForce GTX 1060 стоит примерно на 20 евро дешевле, чем её прямой конкурент — Radeon RX 580. Однако в пользу последнего играет то, что он сейчас поставляется с комплектом из двух игр. Напомним, что покупатели могут выбрать из Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и Tom Clancy’s The Division 2.



