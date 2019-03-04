Thermaltake Riing Duo 14 RGB: комплект вентиляторов для радиатора СЖО

Thermaltake Riing Duo 14 RGB: комплект вентиляторов для радиатора СЖО

Компания Thermaltake представила набор вентиляторов Riing Duo 14 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition с эффектной многоцветной подсветкой.

В комплект включены три кулера диаметром 140 мм и управляющий контроллер. Вентиляторы предназначены для использования с радиатором системы жидкостного охлаждения (СЖО).

Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1400 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума не превышает 26,2 дБА. Поток воздуха может достигать 103 м3 в час.

Thermaltake Riing Duo 14 RGB: комплект вентиляторов для радиатора СЖО

Подсветка состоит из 18 светодиодов с палитрой 16,8 млн цветовых оттенков. Причём вентиляторы имеют две зоны подсветки — большое внешнее и малое центральное кольца, подсветку каждого из которых можно настроить индивидуально. Говорится о совместимости с программным обеспечением TT RGB PLUS и Razer Chroma, а также с голосовым ассистентом Amazon Alexa.

Thermaltake Riing Duo 14 RGB: комплект вентиляторов для радиатора СЖО

Крыльчатка вентиляторов имеет девять лопастей уникальной формы: конструкция обеспечивает оптимальный баланс между уровнем шума и эффективностью охлаждения.

Thermaltake Riing Duo 14 RGB: комплект вентиляторов для радиатора СЖО

Применён гидравлический подшипник; срок службы достигает 40 тыс. часов. Точки крепления вентиляторов выполнены из силикона, что позволяет подавлять нежелательные вибрации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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