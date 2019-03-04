Видеокарты AMD Radeon нового поколения обзаведутся поддержкой Variable Rate Shading

Графические ускорители AMD Radeon следующего поколения, а именно Navi и более поздние, могут использовать новые шейдерные методы для повышения производительности в играх. В патенте, поданном AMD ещё в 2017 году, который недавно был обнародован, говорится, что AMD вкладывает ресурсы в разработку передовых шейдерных технологий — а именно, в Variable Rate Shading (VRS).

Напомним: функция Variable Rate Shading (VRS) уже поддерживается ускорителями NVIDIA с последней архитектурой Turing. Она опирается на идеи Multi-Resolution Shading (MRS) и Lens-Matched Shading (LMS), впервые реализованные в архитектуре NVIDIA Pascal для VR-среды. MRS и LMS позволяют разбить экран на 16 зон, размер пикселей в которых варьируется в соответствии с кривизной линз шлема. Метод VRS действует по тому же принципу, только оперирует участками экрана размером 4 ? 4 пикселя, а изменяется не разрешение, а плотность выборки пикселей для шейдерных программ.

Таким образом, разработчики могут сэкономить ресурсы GPU на рендеринге тех участков цены, которые не нуждаются в точном определении цвета: однородные, бедные деталями текстуры, размытые в движении объекты (при VR с отслеживанием взгляда — периферийные области зрения). NVIDIA заявляет, что добавить поддержку VRS довольно просто даже в те игры, которые были выпущены до появления Turing.

Говоря об общем улучшении игр, использующих VRS, снова можно привести пример NVIDIA, использующей эту технологию. Недавно выпущенная карта GeForce GTX 1660 Ti поддерживает VRS, причём этот метод позволяет ускорителю увеличить производительность на значение до 50 % в Wolfenstein II (игра в настоящее время уже поддерживает функцию) без заметной потери качества.

Если технология действительно появится в Navi и более поздних видеокартах Radeon, это станет улучшением, потому что разработчики будут с большей охотой использовать VRS в своих будущих проектах. Особенно если учесть, что консоли следующего поколения, как ожидается, как раз будут основаны на Navi.

Видеокарты AMD Navi, если верить слухам, будут запущены вместе со следующим поколением процессоров AMD Zen 2 (Ryzen 3000) примерно в июле этого года.



