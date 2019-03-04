Продажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынок

Продажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынок

Продажи видеокарт продолжают падать заметными темпами. Об этом говорит очередной отчёт аналитической компании Jon Peddie Research, в котором обобщаются данные о количестве реализованных GPU в четвёртом квартале прошлого года. Для того чтобы понять причины этой тенденции, ведущим аналитиком быть не нужно. После окончания криптовалютного бума рынок переполнен б/у видеокартами, которые достаточно эффективно конкурируют с новыми изделиями. Более того, неутешительны прогнозы и на ближайшее будущее: данный фактор не утратит своего влияния в течение всей первой половины 2019 года.

В прошлом году майнеры позволили производителям GPU очень хорошо заработать. Однако во второй половине года этот сегмент рынка схлопнулся, в результате чего и AMD, и NVIDIA пришлось столкнуться с переполненными складами и значительно снизившимся спросом. Последствия столь резкого изменения конъюнктуры приходится расхлёбывать до сих пор, и более того, они будут сказываться на продажах и доходах производителей ещё как минимум два квартала, утверждается в отчёте Jon Peddie Research.

Отличной иллюстрацией того, насколько сильно изменился спрос на видеокарты, может стать тот факт, что продажи графических ускорителей для настольных компьютеров в четвёртом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упали на 20 %. Причём очевидно, что в этом виновна не только ситуация с криптовалютами, но и набравший сил вторичный рынок. Даже если сравнивать с третьим кварталом 2018 года, когда майнеры уже явно свернули свои закупки, то продажи дискретных десктопных GPU сократились на 10,8 %. Это привело к тому, что суммарное количество всех отгруженных графических процессоров даже с учётом мобильных GPU упало у NVIDIA на 7,6 %, и у AMD – на 6,8 %, несмотря на предновогодний сезон «высоких продаж».

Продажи видеокарт продолжают падать: во всём виноват вторичный рынок

Но в то же время суммарные поставки GPU всех производителей сразу снизились всего лишь на 2,65 % по сравнению с третьим кварталом. Здесь положение спасает Intel, поставляющая интегрированные ускорители, которые тоже учитываются в этой статистике. Доля ускорителей этой компании по понятным причинам не подвержена существенным колебаниям. Кроме того, сглаживает драматические тенденции и рынок мобильных GPU в целом, где поставки графических ускорителей, напротив, квартал от квартала растут. Например, в четвёртой четверти 2018 года поставки GPU для ноутбуков увеличились по сравнению с предшествующим кварталом на 8 %.

Тем не менее, в конечном итоге AMD и NVIDIA продолжают терять свои позиции в качестве производителей графических процессоров. За четвёртый квартал рыночная доля NVIDIA сократилась на 0,8 %, а AMD потеряла 0,6 %. Все эти 1,4 % отошли в пользу главного поставщика интегрированных решений, компании Intel.

Также в отчёте Jon Peddie Research говорится о том, что дискретные графические карты на данный момент представлены в 27,8 % компьютеров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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