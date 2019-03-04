Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500

Сингапурский магазин компьютерного оборудования Bizgram при очередном обновлении прайс-листа неожиданно включил в него процессоры Ryzen 3000. Это событие не могло остаться без нашего внимания, ведь речь идёт о самом ожидаемом продукте этого года — многоядерных 7-нм чипах с архитектурой Zen 2. Процессоры Ryzen 3000, известные также по кодовому имени Matisse, пока не были анонсированы официально, но сведения о примерном составе модельного ряда уже неоднократно становились предметом различного рода спекуляций. Теперь же они обрели конкретные ценовые ориентиры, хотя анонс Ryzen 3000, как предполагается, намечен только на 7 июля.

Сразу же стоит сказать, что достоверность появившейся информации о стоимости представителей модельного ряда Ryzen 3000 вызывает сомнения. Во-первых, маловероятно, что на данном этапе AMD уже чётко определила свою маркетинговую политику в отношении перспективных новинок и сформировала точный прайс-лист. Обычно по мере приближения анонса предварительные цены имеют свойство меняться в соответствии с конъюнктурой. Например, все ранние утечки про Xeon W-3175 и Core i9-9900K приписывали им более высокую стоимость, чем была установлена в конечном итоге. Во-вторых, сама по себе компания Bizgram, опубликовавшая цены Ryzen 3000, никаким крупным дистрибьютером не является, а представляет собой магазин формата «палатка» на сингапурском компьютерном рынке Sim Lim Square.

Впрочем, какие-то связи в отрасли у Bizgram всё-таки есть, так как в прошлом году этот магазин смог указать верные спецификации и почти верные цены процессоров Core девятого поколения за несколько недель до их официального анонса. Выдержка же из нового прайс-листа Bizgram с ценами Ryzen 3000 в сингапурских долларах выглядит так.

Сам по себе список моделей процессоров, который появился в прайс-листе Bizgram, совпадает со списком из прошлогодней утечки AdoredTV, из которой мы впервые узнали о чиплетном дизайне и возможности появления в модельном ряду Ryzen 3000 процессоров с 12 и 16 вычислительными ядрами. До сих пор все основные тезисы, высказанные AdoredTV, в целом оказывались верными, но достоверность списка моделей до сих пор ничем не подтверждалась.

Является ли прайс-лист Bizgram свидетельством истинности прошлых слухов или он сам составлен на основании тех слухов, выяснить невозможно. Поэтому ниже мы просто приводим таблицу с характеристиками представителей модельного ряда Ryzen 3000, взятыми из публикации AdoredTV, и ценами из прайс-листа Bizgram, переведёнными из сингапурских в американские доллары.

Ядра/ потоки GPU Частота/ Турбо, ГГц TDP, Вт Цена Bizgram, USD Ryzen 3 3300 6/12 — 3,2 / 4,0 50 $111 Ryzen 3 3300X 6/12 — 3,5 / 4,3 65 $145 Ryzen 3 3300G 6/12 15 CU 3,0 / 3,8 65 $145 Ryzen 5 3600 8/16 — 3,6 / 4,4 65 $200 Ryzen 5 3600X 8/16 — 4,0 / 4,8 95 $258 Ryzen 5 3600G 8/16 20 CU 3,2 / 4,0 95 $224 Ryzen 7 3700 12/24 — 3,8 / 4,6 95 $336 Ryzen 7 3700X 12/24 — 4,2 / 5,0 105 $370 Ryzen 9 3800X 16/32 — 3,9 / 4,7 125 $505 Ryzen 9 3850X 16/32 — 4,3 / 5,1 135 $561

Если указанные спецификации и цены на самом деле соответствуют действительности, то Ryzen 3000 вне всяких сомнений совершат революцию на рынке массовых CPU. И многим бы наверняка хотелось, чтобы реальность оказалась именно такой.

Теоретически, Ryzen 3000 действительно имеют всё необходимое, чтобы стать весьма заметным явлением на рынке. Прогрессивный 7-нм техпроцесс TSMC должен позволить им обеспечить низкое тепловыделение и высокие частоты, а новая многокристальная компоновка должна снизить себестоимость таких CPU. Кроме того, заметные улучшения в однопоточной производительности обещает и новая микроархитектура Zen 2. Иными словами, у нас есть все причины, чтобы с интересом ждать середины года, когда Ryzen 3000 будут официально анонсированы.



