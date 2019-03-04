Сингапурский магазин раскрыл цены Ryzen 3000: 16 ядер от $500
Сингапурский магазин компьютерного оборудования Bizgram при очередном обновлении прайс-листа неожиданно включил в него процессоры Ryzen 3000. Это событие не могло остаться без нашего внимания, ведь речь идёт о самом ожидаемом продукте этого года — многоядерных 7-нм чипах с архитектурой Zen 2. Процессоры Ryzen 3000, известные также по кодовому имени Matisse, пока не были анонсированы официально, но сведения о примерном составе модельного ряда уже неоднократно становились предметом различного рода спекуляций. Теперь же они обрели конкретные ценовые ориентиры, хотя анонс Ryzen 3000, как предполагается, намечен только на 7 июля.
Сразу же стоит сказать, что достоверность появившейся информации о стоимости представителей модельного ряда Ryzen 3000 вызывает сомнения. Во-первых, маловероятно, что на данном этапе AMD уже чётко определила свою маркетинговую политику в отношении перспективных новинок и сформировала точный прайс-лист. Обычно по мере приближения анонса предварительные цены имеют свойство меняться в соответствии с конъюнктурой. Например, все ранние утечки про Xeon W-3175 и Core i9-9900K приписывали им более высокую стоимость, чем была установлена в конечном итоге. Во-вторых, сама по себе компания Bizgram, опубликовавшая цены Ryzen 3000, никаким крупным дистрибьютером не является, а представляет собой магазин формата «палатка» на сингапурском компьютерном рынке Sim Lim Square.
Впрочем, какие-то связи в отрасли у Bizgram всё-таки есть, так как в прошлом году этот магазин смог указать верные спецификации и почти верные цены процессоров Core девятого поколения за несколько недель до их официального анонса. Выдержка же из нового прайс-листа Bizgram с ценами Ryzen 3000 в сингапурских долларах выглядит так.
Сам по себе список моделей процессоров, который появился в прайс-листе Bizgram, совпадает со списком из прошлогодней утечки AdoredTV, из которой мы впервые узнали о чиплетном дизайне и возможности появления в модельном ряду Ryzen 3000 процессоров с 12 и 16 вычислительными ядрами. До сих пор все основные тезисы, высказанные AdoredTV, в целом оказывались верными, но достоверность списка моделей до сих пор ничем не подтверждалась.
Является ли прайс-лист Bizgram свидетельством истинности прошлых слухов или он сам составлен на основании тех слухов, выяснить невозможно. Поэтому ниже мы просто приводим таблицу с характеристиками представителей модельного ряда Ryzen 3000, взятыми из публикации AdoredTV, и ценами из прайс-листа Bizgram, переведёнными из сингапурских в американские доллары.
|Ядра/ потоки
|GPU
|Частота/ Турбо, ГГц
|TDP, Вт
|Цена Bizgram, USD
|Ryzen 3 3300
|6/12
|—
|3,2 / 4,0
|50
|$111
|Ryzen 3 3300X
|6/12
|—
|3,5 / 4,3
|65
|$145
|Ryzen 3 3300G
|6/12
|15 CU
|3,0 / 3,8
|65
|$145
|Ryzen 5 3600
|8/16
|—
|3,6 / 4,4
|65
|$200
|Ryzen 5 3600X
|8/16
|—
|4,0 / 4,8
|95
|$258
|Ryzen 5 3600G
|8/16
|20 CU
|3,2 / 4,0
|95
|$224
|Ryzen 7 3700
|12/24
|—
|3,8 / 4,6
|95
|$336
|Ryzen 7 3700X
|12/24
|—
|4,2 / 5,0
|105
|$370
|Ryzen 9 3800X
|16/32
|—
|3,9 / 4,7
|125
|$505
|Ryzen 9 3850X
|16/32
|—
|4,3 / 5,1
|135
|$561
Если указанные спецификации и цены на самом деле соответствуют действительности, то Ryzen 3000 вне всяких сомнений совершат революцию на рынке массовых CPU. И многим бы наверняка хотелось, чтобы реальность оказалась именно такой.
Теоретически, Ryzen 3000 действительно имеют всё необходимое, чтобы стать весьма заметным явлением на рынке. Прогрессивный 7-нм техпроцесс TSMC должен позволить им обеспечить низкое тепловыделение и высокие частоты, а новая многокристальная компоновка должна снизить себестоимость таких CPU. Кроме того, заметные улучшения в однопоточной производительности обещает и новая микроархитектура Zen 2. Иными словами, у нас есть все причины, чтобы с интересом ждать середины года, когда Ryzen 3000 будут официально анонсированы.
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