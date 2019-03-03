Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion

Компания GIGABYTE представила графический ускоритель Radeon RX 590 Gaming 8G, рассчитанный на установку в игровые настольные компьютеры.

Основа карты — чип Polaris 30 XT, изготавливающийся по 12-нанометровой технологии. Конфигурация включает 2304 потоковых процессора и 8 Гбайт памяти GDDR5 с 256-битной шиной.

Для новинки предусмотрены два режима работы — Gaming Mode и OC Mode. В первом случае частота ядра достигает 1545 МГц, во втором — 1560 МГц. Память функционирует на частоте 8000 МГц.

Новинка оборудована фирменным кулером WindForce 2X. Он содержит радиатор, три композитные тепловые трубки и два 90-миллиметровых вентилятора с особым дизайном лопастей. Вентиляторы полностью останавливаются при небольшой нагрузке, благодаря чему видеоадаптер перестаёт производить какой-либо шум.

Ускоритель наделён подсветкой RGB Fusion 2.0 с возможностью воспроизведения 16,7 млн цветовых оттенков и поддержкой различных эффектов. В тыльной части видеокарты предусмотрена усиливающая пластина.

Для подключения дисплеев есть по одному интерфейсу Dual-link DVI-D и HDMI, а также три разъёма DisplayPort. Габариты новинки — 232 ? 116 ? 40 мм.



