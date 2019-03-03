Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion

Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion

Компания GIGABYTE представила графический ускоритель Radeon RX 590 Gaming 8G, рассчитанный на установку в игровые настольные компьютеры.

Основа карты — чип Polaris 30 XT, изготавливающийся по 12-нанометровой технологии. Конфигурация включает 2304 потоковых процессора и 8 Гбайт памяти GDDR5 с 256-битной шиной.

Для новинки предусмотрены два режима работы — Gaming Mode и OC Mode. В первом случае частота ядра достигает 1545 МГц, во втором — 1560 МГц. Память функционирует на частоте 8000 МГц.

Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion

Новинка оборудована фирменным кулером WindForce 2X. Он содержит радиатор, три композитные тепловые трубки и два 90-миллиметровых вентилятора с особым дизайном лопастей. Вентиляторы полностью останавливаются при небольшой нагрузке, благодаря чему видеоадаптер перестаёт производить какой-либо шум.

Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion

Ускоритель наделён подсветкой RGB Fusion 2.0 с возможностью воспроизведения 16,7 млн цветовых оттенков и поддержкой различных эффектов. В тыльной части видеокарты предусмотрена усиливающая пластина.

Видеокарта GIGABYTE Radeon RX 590 Gaming 8G получила подсветку RGB Fusion

Для подключения дисплеев есть по одному интерфейсу Dual-link DVI-D и HDMI, а также три разъёма DisplayPort. Габариты новинки — 232 ? 116 ? 40 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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