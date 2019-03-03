AMD намерена активнее продвигать FreeSync 2 HDR, в том числе в рознице

AMD активно развивает технологию синхронизации кадров FreeSync, которая позволяет согласовать скорость рендеринга видеокарты с частотой обновления экрана дисплея. Это призвано минимизировать задержки и сделать игровое окружение плавнее, одновременно избавившись от артефактов разрывов кадров. Сегодня мониторы с поддержкой этой открытой технологии уже стали нормой, причём она вышли за пределы ПК и распространилась на некоторые телевизоры и консоль Xbox One. В итоге даже NVIDIA сдалась и решила добавить поддержку FreeSync в драйверы GeForce под именем G-Sync Compatible.

Следующим этапом для AMD стало улучшение характеристик синхронизации кадров наряду с продвижением мониторов, способных выводить картинку в широком динамическом диапазоне. В этой связи была разработана программа сертификации FreeSync 2 HDR — благодаря ей игроки могут рассчитывать не только на поддержку монитором более широкого диапазона частот обновления, но и HDR. Сертификация второй версии стандарта предусматривает:

строгую процедуру проверки качества качество изображения на мониторах;

гарантированную поддержку технологии компенсации низкой частоты кадров (Low Framerate Compensation, LFC);

гарантированную поддержку отображения HDR-материалов;

низкие задержки.

AMD: 5 причин использовать FreeSync

AMD отмечает, что продвигать HDR настолько же сложно, как и технологию виртуальной реальности или FreeSync. Можно часами говорить о преимуществах, показывать картинки и видео (которые люди будут смотреть на обычных SDR-мониторах), но всё это не будет достаточно эффективно, пока человек не увидит воочию HDR-монитор рядом с обычным и не ощутит разницу на практике. Именно такое продвижение позволяет эффективно распространять технологию.

Поэтому AMD сообщила о работе над специальной демонстрацией Oasis, которая будет наглядно показывать разницу между режимом FreeSync и его отсутствием, а также между выводом в HDR и в SDR. Кроме того, компания планирует развернуть использование этой демонстрации в розничных магазинах, чтобы люди могли при выборе монитора воочию увидеть преимущества FreeSync и FreeSync 2 HDR.

Демонстрация AMD Radeon FreeSync 2 HDR — Oasis

Oasis (пока с нею можно ознакомиться лишь в качестве приведённого видео) построена на движке Unreal Engine 4 и поддерживает режим вывода HDR10, а также FreeSync 2 HDR. Компания надеется, что как только пользователи опробуют демонстрационное ПО в магазине, они смогут убедиться в преимуществах Radeon FreeSync 2 HDR и уже никогда не станут оглядываться на технологии дисплеев прошлого поколения. Также AMD переработала посвящённые FreeSync страницы на своём сайте, чтобы лучше отражать преимущества адаптивной синхронизации кадров и HDR.

Наконец, производитель привёл немного статистики по развитию FreeSync. Например, сегодня, согласно проведённому в 51 стране исследованию Gfk, 9 из 10 мониторов с поддержкой технологий адаптивной синхронизации кадров основаны на FreeSync. Всего таких моделей сотни. Сертификацию FreeSync 2 получили уже 11 дисплеев, и это только начало — к выходу готовятся новые решения. Чтобы люди лучше понимали, о чём идёт речь, AMD переименовала FreeSync 2 в FreeSync 2 HDR.

Рекламное видео AMD Radeon FreeSync



