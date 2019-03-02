Толщина клавиатуры Cherry KC 6000 Slim For Mac составляет 15 мм

Компания Cherry представила полноразмерную низкопрофильную клавиатуру KC 6000 Slim For Mac, которая, как отражено в названии, рассчитана на использование с компьютерами Apple .

В новинке задействованы фирменные переключатели SX с ножничной механикой. Утверждается, что срок их службы составляет как минимум 10 миллионов нажатий.

Клавиатура выполнена в серебристом цвете, благодаря чему хорошо гармонирует с персональными компьютерами «яблочной» империи. Для подключения служит проводной USB-интерфейс; длина кабеля — 1,8 метра.

Общая толщина Cherry KC 6000 Slim For Mac составляет всего 15 мм. Предусмотрена возможность быстрого выполнения часто используемых команд, таких как регулировка яркости дисплея и управление медиаплеером.

Новинка весит приблизительно 660 граммов, имея габариты 440 ? 130 ? 15 мм. Гарантирована совместимость с macOS 10.13 и более поздними версиями операционной системы.

В продажу клавиатура поступит в апреле. Приобрести Cherry KC 6000 Slim For Mac можно будет по ориентировочной цене 40 евро.



