Толщина клавиатуры Cherry KC 6000 Slim For Mac составляет 15 мм

Толщина клавиатуры Cherry KC 6000 Slim For Mac составляет 15 мм

Компания Cherry представила полноразмерную низкопрофильную клавиатуру KC 6000 Slim For Mac, которая, как отражено в названии, рассчитана на использование с компьютерами Apple.

В новинке задействованы фирменные переключатели SX с ножничной механикой. Утверждается, что срок их службы составляет как минимум 10 миллионов нажатий.

Клавиатура выполнена в серебристом цвете, благодаря чему хорошо гармонирует с персональными компьютерами «яблочной» империи. Для подключения служит проводной USB-интерфейс; длина кабеля — 1,8 метра.

Толщина клавиатуры Cherry KC 6000 Slim For Mac составляет 15 мм

Общая толщина Cherry KC 6000 Slim For Mac составляет всего 15 мм. Предусмотрена возможность быстрого выполнения часто используемых команд, таких как регулировка яркости дисплея и управление медиаплеером.

Толщина клавиатуры Cherry KC 6000 Slim For Mac составляет 15 мм

Новинка весит приблизительно 660 граммов, имея габариты 440 ? 130 ? 15 мм. Гарантирована совместимость с macOS 10.13 и более поздними версиями операционной системы.

В продажу клавиатура поступит в апреле. Приобрести Cherry KC 6000 Slim For Mac можно будет по ориентировочной цене 40 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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