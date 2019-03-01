Роутеры Xiaomi Mesh Router Suite выдают 2,5 Гбит в секунду

Компания Xiaomi провела анонс новых флагманских роутеров Mesh Router Suite, которые получили новый дизайн и стали напоминать небольшие высокие пепельницы. Серия включает два роутера, которые могут работать в паре и создавать быстрое беспроводное соединение в доме или квартире по технологии Mesh Wi-Fi, указанной в названии.



В Xiaomi Mesh Router Suite есть поддержка Wi-Fi 5 ГГц, что неплохо, плюс есть возможность проводного подключения. Внутри роутеров стоят собственные усилители беспроводного сигнала, и между собой они могут гонять информацию на скорости до 2,5 гигабита в секунду. Для домашнего использования это слишком много, а вот в офисе такая возможность точно пригодится.



Кстати, чтобы подключить Xiaomi Mesh Router Suite могли даже совсем ничего не знающие пользователи, в роутерах нет разделения портов на LAN и WAN – подключаете кабель интернета в любой LAN, и он автоматически превращается в WAN. Китайская уличная магия, не иначе. Роутеры поступят в продажу уже в апреле этого года, но их стоимость пока не сообщается.