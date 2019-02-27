ПК-корпус SilentiumPC Signum SG1 представлен в пяти версиях

Компания SilentiumPC анонсировала компьютерный корпус Signum SG1, ориентированный на пользователей с ограниченным бюджетом.

Новинка, выполненная в чёрном цвете, получила довольно строгий облик. Покупателям будут предлагаться пять модификаций: Signum SG1, Signum SG1 TG, Signum SG1M, Signum SG1M TG и Signum SG1X. Версии с приставкой TG оснащены боковой стенкой из закалённого стекла, а модель SG1X получила две такие панели. Варианты с индексом «М» в названии наделены минималисткой металлической фронтальной панелью, другие устройства — сетчатой.

Допускается установка материнских плат формата ATX, micro-ATX и mini-ITX. Предусмотрены семь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 325 мм.

Система может быть оборудована двумя накопителями в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных. Отсеки для 5,25-дюймовых устройств не предусмотрены.

Высота процессорного кулера может достигать 161 мм. Компоненты воздушной или жидкостной системы охлаждения монтируются по следующей схеме:

Габариты корпуса составляют 448 ? 205 ? 413 мм, вес — 4,0 килограмма. Возможно использование блока питания длиной до 160 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

Цена моделей Signum SG1/SG1M составит 35 евро, версий Signum SG1 TG/SG1M TG — 42 евро. Стоимость Signum SG1X пока не уточняется.



