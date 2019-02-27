MWC 2019: Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad S540 и S340, а также трансформер IdeaPad C340.

IdeaPad S540

IdeaPad S540 построен на базе процессора Intel Core i7 8-го поколения и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX250, либо же на новом процессоре AMD Ryzen 7 3700U и видеокарте Radeon RX Vega 10. Время автономной работы новинки составляет 12 часов, а технология RapidCharge добавляет ещё 2 часа работы после 15 минут подзарядки.

IdeaPad S540 представлен в версиях с 14- и 15-дюймовыми Full HD-дисплеями (разрешение составляет 1920?1080 пикселей), максимальный объем ОЗУ составляет 12 ГБ, а ПЗУ – 512 ГБ на SSD. Продажи стартуют с марта по минимальной рекомендуемой стоимости $730.

IdeaPad S340

IdeaPad S340 также построен на процессорах Intel Core i7 8-го поколения или AMD Ryzen 7 3700U и ОЗУ до 12 ГБ. Ноутбук представлен в версиях с 14- и 15-дюймовыми дисплеями. Заявленное время автономной работы составляет 10 часов.

Помимо этого, устройство поддерживает голосовые помощники Amazon Alexa и Microsoft Cortana. Новинка поступит в продажу в марте по стоимости $370 за минимальную комплектацию.

IdeaPad C340