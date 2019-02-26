Представлены первые microSD-карты на 1 терабайт

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 в Барселоне были представлены первые в мире microSD-карты объемом один терабайт. Карты UHS-I microSDXC такой емкости презентовали компании Micron и SanDisk.

Western Digital

Терабайтная карточка Micron, как сообщается, имеет скорости чтения до 100 мегабайт в секунду и скорости записи до 95 МБ/с. Скорости же записи карты SanDisk, как утверждает производитель, составляют до 160 МБ/с, а скорости записи — до 90 МБ/с.

Micron

Карта SanDisk объемом один терабайт должна будет поступить в продажу в апреле, по цене $449,99. Точная дата выхода и цена новинки от Micron пока неизвестны; ожидается, что карта выйдет во втором квартале 2019 года.



